'Скоро нас будут бить': преступник Гиркин выясмеял Пригожина и 'вагнеровцев'

После того, как Евгений Пригожин заявил, что "вагнеровцы" остаются в Бахмуте, Игорь Гиркин высмеял его. Он спрогнозировал неудачи россиян на фронте – "скоро нас будут бить", пишет он.

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Об этом Игорь Гиркин (Стрелков) написал на своей странице в Telegram. Он отметил, что россияне воюют "бездарно и кроваво".

"Комментирую по просьбе читателей "нечаянную радость" Пригожина в отношении того ,что ему дали снаряды, прикрыли фланги, "дали карт-бланш" на любые действия, а "смотрящим" от МО назначили Суровикина", – говорится в его сообщении.

Экс-главарь террористов "ДНР" "прошелся по верхушке" РФ, негативно высказавшись о каждом персонаже, который принимает участие в командовании и боях на фронте.

"На цирковом манеже – всё те же". Суровикин, отличившийся гениальной деэскалацией из-под Киева, а потом "непростым решением" (то есть сдачей без боя Херсона). Шойгу (который никуда не делся, равно как и Герасимов). Сам Пригожин-Недобахмутский (он-же "Весельчак У") – признанный мастер "мясных штурмов", сумевший продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15-20 километров за полгода", – заявил он.

Кроме того, Гиркин отметил, что россияне воюют "бездарно и кроваво".

"Дожмут" Бахмут или нет – не имеет теперь не малейшего значения. Вообще. Разве что – для будущей политической карьеры самого Пригожина. Да и она крайне проблематична в контексте предстоящих военных событий", – добавил он.

Кроме того, преступник спрогнозировал неудачи для РФ на фронте.

"Скоро нас будут бить. Поскольку побить врага у нас за зимне-весеннюю кампанию "не получилось от слова совсем", – заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 мая Пригожин записал гневное видеообращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику генштаба РФ Валерию Герасимову на фоне ликвидированных вагнеровцев. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов".

– Пригожин заявил, что 10 мая наемники "Вагнера" якобы намерены выйти из Бахмута, чтобы "зализывать раны".

– В ГУР Минобороны Украины заявили, что выхода ЧВК "Вагнер" из Бахмута не фиксируется.

– Замминистра обороны Анны Маляр заявила, что враг пытается захватить Бахмут до 9 мая, для чего стягивает туда дополнительные силы "Вагнера". Поэтому заявления Пригожина могут быть обманом.

– В ЦНС считают, что заявление Пригожина о "выходе" из Бахмута свидетельствует о нарастании конфликта между ним и Шойгу.

– По мнению аналитиков ISW, Пригожин и Кадыров могут разыгрывать карту, чтобы обвинить минобороны РФ в неудаче в Бахмуте.