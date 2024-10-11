Словакия больше не сможет передавать Украине вооружение: в МИД пообещали 'новый' вид помощи

Словакия больше не будет передавать Украине военную технику, необходимую украинской армии на фронте для борьбы с российским полномасштабным вторжением. Однако Братислава планирует расширить базу для ремонта украинской военной техники.

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Кроме того, страна продолжить оказывать Киеву гуманитарную помощь. Об этом сказал министр иностранных дел страны Словакии Юрай Бланар в интервью Dennik N.

Глава МИД отметил, что Братислава больше не будет поставлять ВСУ военные материалы за счет запасов собственной армии, поскольку на это, по его словам, у страны больше нет средств.

В то же время Словакия, сказал Бланар, нашла "другой вариант" помощи украинской армии. Планируется расширить ремонтную базу для украинской военной техники в Михаловцах. Германия будет финансировать ремонт техники, а Словакия предоставит для этого помещение.

Ремонтная мастерская, которая находится в воинской части словацкой армии в Михаловцах, начала работу в конце 2022 года.

Министр также добавил, что Братислава продолжит передавать Украине, которая более двух лет сопротивляется российской агрессии, гуманитарную помощь. Планируется также участие в разминировании страны.

Издание напомнило, что правительство премьер-министра Роберта Фицо прекратило военную помощь Украине из государственных резервов еще осенью прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину доставили боеприпасы, деньги на покупку которых собирали жители Словакии. На снаряды для украинских военных на фронт задонатили более 70 тысяч словаков, им удалось собрать 4 миллиона евро.

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