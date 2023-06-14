Смертельный отсчет для оккупантов: снайперы ССО показали, как уничтожают захватчиков в Бахмуте. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских террористов на востоке нашей страны. На Бахмутском направлении работают в том числе снайперы.

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Даже в сложных условиях украинским военным удается обнаруживать и обезвреживать врага. Об этом в Telegram сообщают Силы специальных операций ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Снайперы ССО Украины на Бахмутском направлении показали на видео смертельный отсчет для оккупантов. Практически каждый выстрел снайпера приводит к уничтожению одного российского захватчика, который пришел в Украину с войной.

"Три... два... один..." Смертельный отсчет для оккупантов от снайперов ССО Украины. Район работы – Бахмут", – говорится в сообщении ССО ВСУ.

Напомним, в течение 13 июня защитники страны осуществили определенные территориальные завоевания, в частности, продвинулись на 250 метров к северо-востоку от Бахмута и на 200 метров к югу от Бахмута.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении. Украинские защитники продолжают продвигаться вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минобороны Британии отметили, что войска РФ потеряли огромное количество наемников, пытаясь захватить Бахмут. По подсчетам специалистов, на каждые оккупированные 48 см территории приходится один убитый или раненый оккупант.

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