Сможет ли Украина освободить всю оккупированную территорию с новой помощью США: в ISW дали прогнозы

Новой военной помощи от Соединенных Штатов, вероятно, будет недостаточно, чтобы Украина освободила все оккупированные территории. Более того, западные СМИ, сообщают, что некоторые официальные лица США возобновили обсуждение идеи "заморозки" линии фронта.

В то же время аналитики полагают, что обсуждение возможного исхода войны очень преждевременно, поскольку президент Джо Байден подписал законопроект, разрешающий новый пакет помощи только несколько дней назад. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Военная помощь США в настоящее время направляется в Украину, и ее доставка в передовые подразделения займет несколько недель и окажет ощутимое воздействие на поле боя. В ISW заявили, что украинским военнослужащим сначала придется использовать поступающую помощь США, чтобы стабилизировать линию фронта и остановить наступление России, особенно на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

При этом масштаб и интенсивность прогнозируемой российской наступательной операции летом 2024 года, которая, скорее всего, начнется в июне, также остаются неясными, и российское военное командование, возможно, активно оценивает и пересматривает планы своих летних наступательных усилий. Украинским войскам придется защищаться от летнего наступления РФ и не дать оккупантам добиться значительных в оперативном отношении успехов в летние месяцы, прежде чем ВСУ смогут перехватить инициативу на всем театре военных действий и провести контрнаступательную операцию.

По мнению аналитиков, Украина также должна решить текущие проблемы с кадрами путем обучения нового личного состава, оснащения новых подразделений и восстановления старых. В ISW подчеркнули, что точные сроки этих усилий, которые, вероятно, сыграют значительную роль в определении сроков будущих контрнаступательных операций Украины, неясны. В то же время аналитики уверены, что достаточная и последовательная помощь Запада будет иметь решающее значение для будущих украинских контрнаступательных усилий.

Напомним, почти два года назад президент США Джо Байден подписал акт о ленд-лизе для Украины, который предусматривал передачу американского оружия через механизмы аренды или займа. Однако он так и не был применен, срок действия документа истек 30 сентября 2023 года, поскольку он был принят только на один бюджетный год.

Ранее Бельгия объявила о дополнительной помощи по усилению противовоздушной обороны Украины для защиты от ракетных и дроновых обстрелов России. Государство выделит на это еще €200 млн, а также передаст ракеты для ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада профинансирует производство боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины. На эти цели выделят 3 млн канадских долларов (около 2,3 млн долл США).

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