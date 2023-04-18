Снаряд попал прямо в дом: на Луганщине в результате вражеского обстрела погибли три человека

Российские оккупанты устроили авианалет на село Новоегоровка на Сватовщине Луганской области. В результате попадания снаряда в частный дом погибли трое мирных жителей, еще один человек получил ранения.

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Об очередном военном преступлении государства-агрессора сообщил в Telegram руководитель Луганской военной администрации Артем Лысогор. Он отметил, что из-за плотного артобстрела спасти людей из-под горящих завалов не было возможности.

Также, по словам чиновника, женщину 1977 года рождения с осколочными ранениями шеи, рук и ног госпитализировали в Харьков.

Лысогор добавил, что в последние дни враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района. Также артиллерийским обстрелам за прошедшие сутки подверглись Стельмаховка и Белогоровка.

Напомним: также в ночь на 18 апреля российские оккупанты устроили очередной обстрел Славянска в Донецкой области. По городу ударили ракетами С-300 и дронами-камикадзе Shahed, в результате чего пострадали 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранное предприятие, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили.

Прошлой ночью под прицелом россиян оказалась и Николаевщина, где 7 БПЛА попали в объект промышленной инфраструктуры. В ОВА призвали местных жителей быть бдительными и беречь себя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 апреля россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из ствольной артиллерии. Ранения получил один человек, повреждены по меньшей мере 11 домов и другие сооружения, а также автомобили и линии электросети;

– в двух населенных пунктах Дергачевского общества Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию. Они постоянно страдают от российских обстрелов.

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