Снаряд прилетел в здание аптеки: новые детали атаки РФ на Херсон, которая унесла шесть жизней

Утром 1 октября, на праздник Покрова, российские войска четко ударили снарядом по зданию аптеки, где находились люди. На этот момент согласно официальным источникам известно, что 6 человек погибли и еще 6 были ранены.

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Оккупанты нанесли удар по месту с наибольшим количеством людей — возле центрального рынка Херсона. Об этом сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире КИЕВ24.

"Снаряд прилетел четко в здание аптеки, где находились люди", – отметил глава Херсонского областного совета.

Здание аптеки, куда попал снаряд, а также центральный рынок получили значительные повреждения. Поблизости также размещалось защитное сооружение.

"Некоторые люди пытались заработать, торгуя своей аграрной продукцией. В то время раздался выстрел", – отметил Самойленко.

По его словам, Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации лично следит за ходом расследования.

"Председатель ОВА сразу приехал на место. Он лично контролирует расследование. Это ужасное зрелище, когда в праздничное утро, на Покрову, враг убивает людей" – подчеркнул Самойленко.

Как сообщал OBOZ.UA, утром, 1 октября, российские оккупационные силы совершили очередной обстрел по центральной части города Херсона. В результате этого жестокого удара, по предварительной информации, есть погибшие и раненые мирные жители.

Напомним, оккупационные войска России утром 30 сентября дважды ударили дронами по Херсону, а также обстреляли поселок Большая Александровка. Ранения получили шесть мирных жителей, всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

Также утром предыдущих суток, 29 сентября, российские оккупанты атаковали общественный транспорт и мирных жителей в Херсоне. В частности, взрывчатку из дрона военные преступники сбросили на маршрутный автобус – там выбило окна, однако никто не пострадал. Из-за такого же вражеского удара в Днепровском районе города пострадала 61-летняя женщина.

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