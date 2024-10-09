'Сохранялось около 400 дронов': Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения 'Шахедов' в Краснодарском крае. Видео

В среду, 9 октября, ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковала вражескую базу хранения беспилотников типа Shahed. Арсенал находился вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. По информации главного органа управления войсками, на базе хранилось около 400 ударных дронов.

В Генштабе отметили, что украинские защитники ударили точно в цель по вражескому арсеналу. На территории базы началась вторичная детонация.

А местные Telegram-каналы распространяют видео мощных взрывов на месте хранения "Шахедов" возле Октябрьского.

По данным воздушных сил ВСУ, российские войска регулярно запускают из Краснодарского края "Шахеды" для атаки украинских регионов.

Уничтожение такого количества российских беспилотников существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать украинцев в мирных городах и селах, отметили в Штабе.

Напомним, что в ночь на 9 октября Силы обороны Украины нанесли результативные удары по военному арсеналу оккупантов в населенном пункте Карачев Брянской области РФ. Там захватчики хранили боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе поступившие из КНДР и Ирана, а также управляемые авиационные бомбы, часть из них россияне держали под открытым небом.

"Боевая работа по военным целям захватчиков продолжается", – подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 9 октября стало известно, что в Брянской области атакован состав БК, где могли находиться боеприпасы из КНДР. На месте был виден пожар и слышна мощная детонация.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар по этому военному арсеналу оккупантов. В Штабе отметили, что впечатление подобных целей создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал врага по угрожающим направлениям.