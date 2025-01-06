Солдаты КНДР на Курщине выгоняют на улицу из домов россиян, чтобы спрятаться в их жилье. Видео

В Курской области РФ северокорейские солдаты выгоняли из домов местных жителей, чтобы спрятаться там самим. В то же время хозяева, в частности пожилые россияне, оставались на холоде, пока их дома становились для иностранных военных укрытием от дронов.

Видео дня

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm. В его Telegram-канале 6 января было опубликовано видео, полученное от защитников Украины, выполняющих боевые задания на Курщине.

Военные указали, что ситуация с кадров разворачивалась в селе Махновка Суджанского района. На них видно, как военнослужащий в форме армии РФ, стоя у дверей дома, выгнал оттуда двух пожилых людей. Те прижались спинами возле стены дома, а солдат спрятался внутри.

В InformNapalm подчеркнули, что несколько раз уточняли эти данные, чтобы удостовериться, что именно военные из Северной Кореи, а не какие-либо "российские солдаты из Бурятии" зафиксированы на видеостримах.

Но источники четко подтвердили, что ошибки быть не может, и если бы это делали российские морпехи, что бы попало на видео, то данные были бы представлены с указанием на них. Но в этом случае речь идет именно о военных из КНДР.

"Мы точно знаем, что это были корейцы, а не русские, не только по характерным внешним признакам, но и по другим разведывательным данным. На стримах, которые мы просматривали, было хорошо видно, что это корейцы. Также мы знаем, что они действовали в том районе и несли значительные потери", – прокомментировали военные это видео.

Они предположили, что северокорейские солдаты хотели уйти от смерти от дронов, поэтому решили прикрыться местным населением и спрятаться в их домах, а пожилых хозяев выгнать на мороз.

На днях президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опираясь на данные военного командования, заявил, что 3-4 января ВСУ ликвидировали до батальона солдат КНДР и морских пехотинцев РФ в районе села Махновка на Курщине.

Как сообщал OBOZ.UA, командование ССО ВСУ опубликовало серию снимков из дневника солдата КНДР, воюющего в Курской области РФ. В нем рядовой элитного подразделения северокорейской армии "Красные командиры" Гёнг Хонг Джонг описал "инструкцию" по охоте на дрон на живца и не только.

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