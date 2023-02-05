Бутусов объяснил, почему Украина временно потеряла Соледар

Оборона Соледара Донецкой области для Сил обороны Украины была сложной в том числе из-за внутренних комплексных проблем. Одна из них – низкая слаженность подразделений и запоздалая переброска подкреплений, считает журналист Юрий Бутусов.

Видео дня

Такое мнение главный редактор "Цензор.НЕТ" озвучил в интервью Radio NV. Он намекнул, что не все решения были приняты вовремя, но подчеркнул, что не о всех аспектах будет рассказывать публично (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он назвал причины, почему захватчики смогли временно занять населенный пункт, комплексными.

Слаженность, по мнению журналиста, прежде всего заключается в том, перед войсками на передовой должны ставить задания, исходя из их возможностей.

"Если просто на карте рисовать рубежи, куда должны плохо подготовленные люди выйти, то результат не будет, к сожалению, эффективным", – отметил он.

Бутусов указал на роль скорости в современной войне, в том числе – скорости принятия решений. Если ситуация на каком-то участке напряженная, нужно "объективно быстро об этом самому себе честно признаваться и заранее готовиться к развитию событий, особенно к негативному", сказал он.

"Чтобы не было потом пожара, а в последний момент кого-то куда-то отправляют", – продолжил журналист.

Он утверждает, что о возможном обострении в Соледаре было известно давно, уже в средине декабря становилось ясно, что там "назревает острый кризис".

"Но вместо своевременного реагирования, к сожалению, у нас были ожидания какого-то чуда, не было вовремя принятых решений. Резервы пошли уже в последний момент, когда, честно говоря, оборона уже была прорвана", – описал Бутусов свое видение того, что происходило на фронте.

Главред "Цензор.НЕТ" добавил, что в подобной ситуации "тушения пожара" слаженность, естественно, очень пострадала. Подразделения приходили друг за другом и не успевали установить связь, взаимодействие, подготовить позиции.

Напомним, что сейчас Соледар временно оккупирован войсками РФ. Представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый подтверждал, что командование приняло решение отвести защитников из населенного пункта и занять новые подготовленные позиции.

Оккупанты фактически стерли Соледар с лица земли и потеряли огромное количество своей живой силы. По словам Череватого, Россия в этих боях положила столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее главный редактор Defense Express Сергей Згурец заявил, что Соледар нужен противнику для попытки обойти Бахмут с юга.

– Бои за последний продолжаются, ВСУ находятся в Бахмуте и делают все для его обороны.

– Как выглядит город-крепость Бахмут и его защитники, можно посмотреть в фоторепортаже, опубликованном 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!