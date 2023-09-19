Сотни единиц бронетехники и ракет: Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Во вторник, 19 сентября, Германия объявила о пакете помощи для Украины, который накануне анонсировал министр обороны Борис Писториус. В рамках нового пакета ФРГ передаст нашей стране две сотни бронированных машин MRAP, а также поможет боеприпасам и надводным дронам.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Общая сумма этого пакета военной помощи – 400 миллионов евро.

О новой помощи от Германии было объявлено министру обороны Украины Рустему Умерову на 15-й встрече в формате Рамштайн.

"Боеприпасы снова внесут значительный вклад в поддержку: запланировано 30 000 артиллерийских разрывных боеприпасов калибра 155 мм, около 3800 дымовых снарядов для 155-мм артиллерии, 105 000 снарядов 120-мм и 120-мм. 480 минных снарядов АТ- 2", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что Германия помогает противостоять массивным минным заграждениям российских окупантов с помощью систем разминирования, инженерных и эвакуационных машин.

"Для этого Минобороны предоставляет 200 боевых бронированных машин MRAP, чтобы специалисты по разминированию могли безопасно подойти к российским минным заграждениям", – отметили в Минобороны Германии.

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В сообщении о военной помощи Германии Украине говорится и о 50 надводных беспилотниках, которые "помогут дать отпор агрессору не только на суше, но и на море".

В новый пакет помощи вошли:

30 тысяч 155-мм боеприпасов;

3800 155-мм дымовых снарядов ДМ125;

105 тысяч 120-мм боеприпасов;

480 ракет М26 (АТ2);

200 бронемашин MRAP;

системы разминирования;

инженерные бронемашины Dachs;

боевые машины поддержки Bergepanzer;

50 надводных дронов;

зимняя одежда, генераторы и материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.

"Отдельные средства будут переданы за счет пожертвований из складов Бундесвера, а также совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно быть передано Украине как можно быстрее", – заявили в Минобороны Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, почему Германия до сих пор не передала Украине ракеты Taurus. Он отметил, что правительство ФРГ пока не приняло положительное решение по этому поводу, поскольку "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия".

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