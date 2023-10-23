'Сотни трупов валяются в посадках и полях': что происходит в районе Авдеевки и какие силы РФ бросила на штурм города. Карта

Командование войсками РФ продолжает направлять пехоту на штурм Авдеевки в Донецкой области – с начала месяца та смогла продвинуться вглубь фронта на полтора километра. Защитники Украины ежедневно отбивают многочисленные атаки оккупантов, не позволяя им взять господствующие высоты и выжигая вместе с техникой у подножия авдеевского террикона.

Чтобы облегчить себе положение, враг пытается создать преимущество в силах к югу от города, но и там ВСУ держат оборону и выбивают ударную группировку россиян, рассказал редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. На своей странице в Facebook он описал события, происходящие вокруг этого участка передовой по состоянию на 22 октября.

По его словам, после разгрома Силами обороны массированных российских атак колоннами бронетехники 10-14 и 19 октября агрессор продолжает штурмовые действия силами пехоты. Так, в минувшее воскресенье она совершила пять атак севернее Авдеевки – все их наши воины отбили.

Бутусов говорит, что на данный момент максимальное продвижение ВС РФ на Авдеевском направлении – до 1,5 км вглубь и до 1 км в ширину. Враг добрался на узком участке линии фронта до железной дороги и подножия авдеевского террикона. Однако занять его оккупанты не могут – он стал серой зоной, которая просматривается и простреливается воинами ВСУ. Хотя российские штурмовые группы несколько раз поднимались наверх, большинство наемников уничтожаются, и закрепиться на терриконе захватчики не могут, так что остаются сидеть у подножия.

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"Тактическая обстановка остается благоприятной для украинских войск. 110-я отдельная механизированная бригада (имени генерал-хорунжого Марка Безручко. – Ред.) и приданные ей части удержали фланги и господствующие высоты. Российские войска влезли в узкий мешок в низине, которая контролируется. И теперь им приходится совершать ротацию, маневр с большими потерями. Они не смогут удержать позиции в низинах, если будут находиться под таким постоянным огневым влиянием", – отметил журналист.

Он напомнил, что наступление севернее Авдеевки на села Степное и Бердичи, чтобы перерезать ВСУ магистрали сообщения с городом, российская 114-я мотострелковая бригада начала еще 1 октября. В пределах 10-14 октября ВС РФ бросили в атаку дополнительные силы: две "свежие" мотострелковые бригады – 15-ю и 21-ю. А 19 числа на прорыв пошла четвертая – 30-я мотострелковая бригада.

В течение 20-22 октября оккупанты прекратили массированные атаки бронетехникой в результате больших потерь. Но чтобы продолжать штурмовые действия, Россия формирует сборные отряды из состава четырех бригад и других подразделений первого армейского корпуса, в том числе из бригады спецназа "Пятнашка".

Кроме того, говорит военный журналист, враг подтягивает дополнительные резервы из состава 106-й воздушно-десантной дивизии и отдельные танковые батальоны.

"Только в полосе 110-й бригады и приданных сил уничтожено и поражено более 200 единиц российской бронетехники. Феноменальные цифры. Сотни трупов валяются по посадкам и полям, подсчет продолжается, но только убитыми оккупанты потеряли по меньшей мере 800. Взяты в плен 30 российских штурмовиков – они выглядят хорошо мотивированными и подготовленными, но подняли руки, потому что сделали разумный выбор, и будут жить. Украинские воины оказались сильнее", – рассказал Бутусов.

Он подчеркнул, что удержанием Авдеевки Украина обязана личному составу 110-й ОМБр и приданных сил, в том числе 2-му батальону Президентской бригады, принявшему на себя главный удар, отдельным батальонам из состава 116-й, 129-й бригад теробороны, 1-й танковой, 31-й механизированной бригад, 52-го отдельного стрелкового батальона, 105-го пограничного отряда Госпогранслужбы.

"Нет никаких слов, чтобы описать героизм воинов 110-й бригады. Она обороняет Авдеевку без каких-либо ротаций вообще полтора года! Значительное количество подразделений постоянно живет на своих позициях – без выходов из Авдеевки, которая простреливается всеми видами оружия. Не так даже – живут и непрерывно воюют на позициях. Это трудно представить. Начиная с 30 сентября 110-я бригада и приданые части ведут непрерывный бой. Эти стальные люди воюют в условиях, которые не выдержит ни одна армия мира, россияне же в таких просто бегут", – описал журналист.

Он добавил, что наши воины устали из-за длительных боев. Сегодня на это и надеются россияне – считают, что украинцы устанут убивать их. Поэтому защитники Авдеевки нуждаются в пополнении и усилении, чтобы иметь возможность постепенно давать отдых бойцам за 23 суток непрерывного боя.

Также Бутусов подчеркнул, что командование 110-й ОМБр пользуется доверием со стороны всех подразделений, защищающих город, а в критической обстановке это имеет ключевое значение для сохранения управляемости войск.

По его словам, ныне враг пытается для облегчения своего положения создать преимущество в силах южнее Авдеевки. Там атакуют 9-я, 110-я и 55-я мотострелковые бригады ВС РФ. Оккупанты пропивают прорвать оборону 53-й ОМБр ВСУ в районе Водяное – Опытное. И хотя враг имеет там продвижение, фланги украинские войска надежно удерживают и наносят россиянам значительные потери. Воины 59-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха надежно удерживают все позиции и отбивают все атаки армии РФ в направлении Первомайска со значительными потерями для россиян.

Южнее Авдеевки, говорит журналист, у украинских войск также есть все возможности для успешной обороны и разгрома ударной группировки оккупантов. Но все зависит от "своевременного и продуманного применения резервов и боевой техники".

"В целом кризис в районе Авдеевки не закончился. Удержание фронта и мощные удары по оккупантам даются украинским воинам дорогой ценой. Украинское командование получило достаточно времени для реагирования и, конечно, подтягивает резервы. Все российские атаки отбиты. Продвижение россиян опасно, но основная линия обороны устояла, и удержать то, что россияне захватили, им будет гораздо труднее, чем продолжать атаковать дальше", – выразил убеждение Бутусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попало видео, подтверждающее, что войска РФ штурмовали Авдеевку на технике 1932 года. Речь идет о "полуторках" – машинах ГАЗ-АА, которые выпускались во времена СССР.

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отметил, что Авдеевка не становится второй "крепостью Бахмут". Он объяснил, почему забуксовали попытки РФ окружить город по разыгранному классическому сценарию.

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