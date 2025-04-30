Сотни украинцев официально попросились отпустить их в Россию, но Москва не торопится

За время существования проекта "Хочу к своим" желание уехать в РФ выразили уже около 300 коллаборантов. Они согласились на включение их в списки на обмен.

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Впрочем, освобождать своих "идейных сторонников" Москва не спешит: среди тех, кто рассчитывал, что РФ "своих не бросает" есть ожидающие внимания оккупантов уже больше года.

"По состоянию на 30.04.2025 на сайте государственного проекта "Хочу к своим" представлено уже 300 профилей осужденных коллаборантов, желающих выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи. В профиле каждого из них – таймер, показывающий время ожидания предателей на выезд в Россию. Меньше всего ждет Алексей Левин, который сотрудничал с врагом во время оккупации родного города. Таймер в его профиле показывает 21 день. При этом одним из "рекордсменов" ожидания выезда в РФ является Анатолий Ильин. Он собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ. Предатель ждет 1 год и 17 дней", – рассказали в "Хочу к своим".

В проекте заверили, что о каждом коллаборанте, мечтающем поехать в государство-агрессор, российские власти подробно проинформированы. Однако, "неожиданно" для предателей, Москве они оказались не нужны: РФ отказывается возвращать своих бывших агентов.

"Теперь, оказавшись в тюрьме, они интересны России только в качестве материала для пропаганды и фейков", – подчеркнули в "Хочу к своим".

По данным команды проекта, пользователи сайта hochuksvoim.com по состоянию на 30 апреля 2025 года 740 тысяч раз просмотрели страницы с профилями коллаборантов.

В итоге один коллаборант уже воспользовался возможностью выезда в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи, пятеро – прекратили сотрудничество с врагом благодаря проекту. А 35 потенциальных коллаборантов проверяются благодаря информации, полученной от бдительных граждан.

"20 граждан, которые не желают жить в Украине, однако изъявляют желание жить в России, оставили заявки посредством заполнения специальной формы на сайте проекта. Указанные заявки прорабатываются представителями Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – добавили в "Хочу к своим".

Там также обратились с советом к гражданам нашего государства, которые до сих пор работают на врага или планируют начать такое сотрудничество.

"Перейдите на сайт "Хочу к своим" и посмотрите профили тех, кто поверил на слово российским кураторам. Их пример дает вам шанс сделать правильный вывод и прекратить сотрудничество с врагом. В противном случае вы окажетесь за решеткой, забытые собственным народом и брошенные своими бывшими московскими "наставниками", которые сейчас просят вас действовать против украинцев и обещают золотые горы. Не медлите. Заполняйте специальные анкеты на сайте "Хочу к своим" и четко следуйте полученным инструкциям", – говорится в сообщении.

В проекте также напомнили, что украинцы, знающие, кто сотрудничает с врагом, могут сообщить об этом сюда. Тем, кто хочет прекратить сотрудничество с агрессором, советуют писать сюда. А заявки о желании уехать в РФ можно оставлять здесь.

Напомним, сайт "Хочу к своим", где есть данные о коллаборантах, осужденных в Украине, появился в июле прошлого года. Инициатива создана с целью обмена этих людей на гражданских, находящихся в российских местах несвободы.

О работе нового сервиса в прошлом году подробно рассказали в ГУР.

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