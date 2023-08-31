Советские самолеты останутся: Игнат рассказал о концепции развития Воздушных сил ВСУ

Даже когда Украина получит современные истребители F-16, не исключено, что рядом с ними будут оставаться советские самолеты. Если парк воздушных суден полностью обновится (а произойдет это не в один момент), от них не нужно будет полностью избавляться, ведь даже эти старые самолеты и сейчас эффективно наносят удары по оккупантам.

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К примеру, советские самолеты наших Вооруженных сил успешно запускают по вражеским целям ракеты HARM, бомбы JDAM, а также SCALP и Storm Shadow. Об этом в интервью "Суспільному" сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (чтобы посмотреть видео, прикройте страницу до конца).

По его словам, Украине необходимо приблизительно 128 истребителей F-16 для того, чтобы заменить ими старые советские боевые самолеты.

А для того, чтобы сейчас защитить небо Украины от ракетных и дроновых атак РФ, хватило бы и 60 истребителей F-16. Они были бы расположены на разных аэродромах по всей стране – так же сейчас размещены советские самолеты.

"Пусть мы поставим их примерно по два самолета на оперативных аэродромах, в разных уголках страны. Идет массированный или не массированный ракетный или дроновый удар. Сейчас наш истребитель может за тем "Шахедом" летать по кругу и не сбить его – просто потому, что советский истребитель не создан, чтобы сбить "Шахед". У него нет нужного радара, он не может его "захватить"... Так хватит ли тех 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы", – сказал Игнат.

Напомним, что Дания уже начала учить первых восемь украинских пилотов управлять истребителями F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей. База будет размещена в одном из учебных центров на территории Румынии.

– Резников объяснил суть "коалиции истребителей" для Украины. Она была создана для того, чтобы подтолкнуть союзников, имеющих F-16, передать их нашим Вооруженным силам. Кроме F-16 Украина планирует получить еще три типа западных многоцелевых истребителей.

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