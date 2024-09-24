Союзники Украины не увидели в Плане победы Зеленского прорыва в войне с Россией – Bloomberg

Западные чиновники не увидели значительных новых идей в "плане победы", который президент Украины Владимир Зеленский намерен представить президенту США Джо Байдену. По мнению некоторых западных аналитиков, он не станет ключевым фактором изменения российско-украинской войны.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников агентства, знакомый с деталями плана, отметил, что в нем нет новых стратегических идей, которые могли бы кардинально изменить ситуацию.

Другой источник охарактеризовал план как "список желаний".

Также должностные лица указывают на то, что некоторые союзники Украины начали говорить о возможности переговоров с Владимиром Путиным, даже если такие инициативы будут исходить не от Киева, а от других стран.

Кроме того, некоторые западные страны выражают беспокойство из-за своей безопасности. На фоне того, что Россия продолжает производить оружие, которое потенциально может представлять угрозу за пределами Украины, вопрос международной стабильности становится все более актуальным.

Один из источников также отметил, что, учитывая отсутствие признаков отступления со стороны Кремля, западные страны уже обсуждают возможные сценарии в случае эскалации ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Визит начался с посещения завода боеприпасов в Пенсильвании, где производят артиллерийские и минометные снаряды.

А в Нью-Йорке на "Саммите будущего" Генассамблеи ООН глава украинского государства призвал лидеров других стран продолжить поддержку Украины, поскольку, по словам Зеленского, мир нуждается в мирном будущем и стабильном развитии.

В эфире программу "Доброе утро, Америко" он заявил, что конец войны в Украине "ближе, чем многие считают", в то же время приближение мира зависит от поддержки Запада.

26 сентября Зеленский должен посетить Вашингтон и представить план победы президенту США Джо Байдену. В Совете нацбезопасности США сообщили, что в Белом доме с нетерпением ждут этого и хотят согласовать стратегические цели с Украиной на последние четыре месяца президентства Байдена.

Перед визитом в США Зеленский дал интервью The New Yorker, в котором заявил: в случае отказа Байдена поддержать план победы, Украина продолжит действовать по плану Б, предусматривающему изнурительную и длительную войну с РФ.

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