'Спасибо за ленд-лиз, снаряды вернем': украинские морпехи в Донецкой области затрофеили российский танк Т-72. Видео

Украинские воины на фронте не только "демилитаризуют" вражескую армию, но и снабжают дополнительной техникой украинское войско. Недавно в Донецкой области они захватили российский танк Т-72.

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Трофейная техника оказалась достаточно новой и исправной. Трофеем похвастались морпехи 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Российский танк они захватили во время одного из боев в Донецкой области. Теперь он будет воевать на светлой стороне – против своих бывших владельцев.

"Воины 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского в боях в Донецкой области затрофеили очередной танк Т-72 российско-оккупационных войск. Спасибо за "ленд-лиз", снаряды вернем", – отметили морпехи.

Они также показали трофей видео.

"Командир, трофейчик – как заказывали: новенький, свеженький, сексуальненький", – восторженно приговаривает воин, снимающий со всех сторон танк.

Напомним, накануне Силы обороны отменяли 1270 российских оккупантов. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 17 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 76 автомобилей и 4 единицы специальной техники захватчиков.

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