Спецназовцы СБУ накрыли огнем российских оккупантов под Херсоном: кадры с левого берега

Защитники Украины прореживают ряды российских оккупантов, которые пришли с войной на нашу землю. Спецназовцы Службы безопасности Украины накрыли огнем захватчиков под Херсоном на левом берегу Днепра.

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В результате путинская армия понесла значительные потери. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

"Спецназначенцы СБУ накрывают огнем российских оккупантов под Херсоном", – говорится в сообщении.

Отмечается, что левый берег города находится под постоянным контролем украинских защитников, в том числе бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

На кадрах видно, как украинские защитники фиксируют позиции противника, а затем наносят сокрушительные удары. Количество ликвидированных оккупантов не уточняется.

"Освободим нашу Херсонщину и другие временно оккупированные территории! Слава Украине!" – подчеркнули защитники Украины.

Стоит отметить, что страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины редчайшие образцы своего вооружения. В этот раз защитники Украины с легкостью сожгли новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Напомним, артиллеристы 95-й десантно-штурмовой бригады разбили наголову грузовик "Урал", боевую машину десанта и внедорожник из БК оккупантов. Техника подвозила провизию оккупантам, но наши бойцы оставили врага и без еды, и без грузовика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины на одном из направлений "демилитаризовали" танк оккупантов с захватчиками, который наши бойцы прямым попаданием заставили взрывно "демилитаризироваться";

– артиллеристы отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов в районе Кременной Луганской области. Защитники продемонстрировали отработку по враждебным целям из гаубиц Д-30.

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