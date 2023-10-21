Спецназовцы СБУ отминусовали 232 оккупантов и 20 российских танков за две недели: видео
Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают курить российских оккупантов на фронте. На юге и под Авдеевкой за две недели они отминусовали почти 200 единиц вражеской техники и вооружений, а также поразили 157 фортификационных сооружений и укреплений и 10 складов с боеприпасами.
Ликвидировали спецназовцы более 200 российских оккупантов, потери в живой силе и технике они наносили россиянам и в сотрудничестве с артиллеристами Вооруженных сил Украины. Подробности "демилитаризации" раскрыли в СБУ.
Последние две недели для воинов из ЦСО "А" СБУ на наиболее горячих южном направлении и окрестностях Авдеевки Донецкой области стали особенно результативными в уничтожении живой силы, военной техники и вооружений врага.
С помощью ударных дронов и других средств поражения за этот период они уничтожили:
- 232 захватчика
- 20 танков
- 42 ББМ
- 21 артиллерийскую систему
- 2 системы ПВО
- 10 средств РЭБ/РЭР
- 96 единиц автомобильной техники
- 6 лодок
- 2 наблюдательных комплекса "Муром"
- 157 фортификационных сооружений и укреплений
- 10 складов с боеприпасами.
Кроме того, спецназовцы плодотворно поработали вместе с артиллеристами ВСУ. Бойцы СБУ скорректировали огонь, а военные нанесли удары по вражеским целям, уничтожив еще около 170 оккупантов и 50 единиц российской техники. В частности, враг потерял 6 танков, 7 ББМ, 21 артисистему, 3 РСЗО и другое.
"Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" – заверили спецназовцы.
Напомним, утром 21 октября в Генштабе рассказали, что накануне Силами обороны Украины были уничтожены 16 танков и 55 бронемашин, а потери россиян в живой силе достигли 292,8 тыс. человек.
Рекордным по многим показателям стало 19 октября: в этот день воины ликвидировали 1380 оккупантов и 120 ББМ врага. В тот день россияне потеряли 250 единиц техники и вооружений.
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