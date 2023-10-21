Спецназовцы СБУ отминусовали 232 оккупантов и 20 российских танков за две недели: видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают курить российских оккупантов на фронте. На юге и под Авдеевкой за две недели они отминусовали почти 200 единиц вражеской техники и вооружений, а также поразили 157 фортификационных сооружений и укреплений и 10 складов с боеприпасами.

Ликвидировали спецназовцы более 200 российских оккупантов, потери в живой силе и технике они наносили россиянам и в сотрудничестве с артиллеристами Вооруженных сил Украины. Подробности "демилитаризации" раскрыли в СБУ.

Последние две недели для воинов из ЦСО "А" СБУ на наиболее горячих южном направлении и окрестностях Авдеевки Донецкой области стали особенно результативными в уничтожении живой силы, военной техники и вооружений врага.

С помощью ударных дронов и других средств поражения за этот период они уничтожили:

232 захватчика

20 танков

42 ББМ

21 артиллерийскую систему

2 системы ПВО

10 средств РЭБ/РЭР

96 единиц автомобильной техники

6 лодок

2 наблюдательных комплекса "Муром"

157 фортификационных сооружений и укреплений

10 складов с боеприпасами.

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Кроме того, спецназовцы плодотворно поработали вместе с артиллеристами ВСУ. Бойцы СБУ скорректировали огонь, а военные нанесли удары по вражеским целям, уничтожив еще около 170 оккупантов и 50 единиц российской техники. В частности, враг потерял 6 танков, 7 ББМ, 21 артисистему, 3 РСЗО и другое.

"Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" – заверили спецназовцы.

Напомним, утром 21 октября в Генштабе рассказали, что накануне Силами обороны Украины были уничтожены 16 танков и 55 бронемашин, а потери россиян в живой силе достигли 292,8 тыс. человек.

Рекордным по многим показателям стало 19 октября: в этот день воины ликвидировали 1380 оккупантов и 120 ББМ врага. В тот день россияне потеряли 250 единиц техники и вооружений.