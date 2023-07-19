Сработали оперативно: в МВД показали работу спасателей после российского обстрела в Одессе. Видео

Во время ночной атаки российских оккупантов 19 июля по Одесской области и попадания в два складских помещения в разных локациях района – с табаком и фейерверками и в промышленный объект, произошло сразу несколько пожаров. Однако спасатели сработали оперативно и в сжатые сроки потушили огонь.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное главой Министерства внутренних дел Украины Игорем Клименко. На кадрах показана работа работников ГСЧС (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кадры сегодняшней работы спасателей ГСЧС при тушении пожаров в Одесской области. Россия снова терроризировала обстрелами Украину. Но минувшей ночью тяжелее всего было именно Одесчине. Удары по критически важной для гражданской инфраструктуре – военное преступление. И следствие это зафиксировало", – заявил Клименко.

Он добавил, что все ответственные подразделения системы МВД оперативно сработали на местах вражеских попаданий.

"Спасибо за круглосуточную службу, наши герои", – резюмировал глава МВД.

Спасатели беспрестанно тушили огонь, занявший складские помещения. Работники ГСЧС приложили все возможные и невозможные усилия, чтобы сдержать "язык" пламени.

Как известно, 19 июля Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину. Страна-агрессор применила ракеты разных типов и ударные БПЛА. В сторону Одесской области враг запустил крылатые ракеты "Калибр", в областном центре раздались взрывы.

Всего кафиры запустили по Украине 32 беспилотника типа Shahed-136 и 31 ракету. 37 воздушных целей противника удалось обезвредить защитникам украинского неба. В несколько волн обстрелов противник использовал крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные иранские БпЛА типа Shahed-136/131.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранним утром 19 июля в Киеве раздались взрывы. Враг атаковал столицу беспилотниками Shahed. Однако безрезультатно – на подступах к ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны;

Также россияне атаковали "Шахедами" Херсон. В результате попадания в Шуменском микрорайоне города произошел пожар в Доме культуры, также повреждена двухэтажка.

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