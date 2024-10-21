США готовят отдельный пакет помощи для производства украинских дронов на $800 млн, – Зеленский

Соединенные Штаты Америки готовят отдельный пакет помощи для производства украинских дронов. Он составит $800 млн.

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Об этом в традиционном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также он поблагодарил США за такую поддержку.

"Готовится и еще отдельный пакет. А именно финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Нам нужно, чтобы, несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет", – рассказал президент.

Он также отметил, что каждая встреча с партнерами – это разговор, в частности, и про оборонно-промышленный комплекс.

"Также сегодня с министром обороны США Остином мы говорили о реализации нашего Плана победы, о конкретных шагах, которые могут реализовать пункты Плана. Мы нуждаемся в решительности партнеров, и особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке России", – резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 400 миллионов долларов. Этот пакет предусматривает поставку боеприпасов, военной техники и вооружения для украинских защитников.

Также Штаты приняли решение о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 млрд долларов. Также будут введены дополнительные санкции против страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден ранее не исключал, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов вглубь территории России американским оружием. Однако раньше в Вашингтоне желали "учитывать все факторы".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупанты передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Именно поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение бить вглубь страны-агрессора, США сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной.

Между тем, аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете подвергли сомнению утверждение Остина. Они отмечают, что министр прав того, что одна система вооружения не изменит ход войны. Однако его комментарии не учитывают, как наличие различных систем и соответствующие правила их использования могут влиять на военный потенциал Украины, а изменение этого потенциала может повлиять на ход войны.

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