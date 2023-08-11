США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если не выгорит с Европой, – Кирби

США могут провести обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16. Это произойдет, если тренировки не будут организованы странами Европы.

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Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин.

"США открыты для обучения украинских пилотов, если европейские партнеры не имеют для этого возможности", – сказал Кирби.

При этом он добавил, что США стремятся продвигаться вперед по предоставлению Украине "долгосрочных возможностей".

Стоит добавить, что бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал США в отставке Филипп Бридлав заявил, что подготовка к обучению украинских летчиков на истребителях F-16 замедляется из-за того, что некоторые страны боятся провоцировать Россию. В вопросе предоставления Украине боевых самолетов российская политика устрашения Запада показала незаурядную эффективность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 августа в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден "дал зеленый свет" началу обучения украинцев на F-16. Это уже третье одобрение, впервые об этом Байден заявил еще 19 мая во время саммита в Японии. Тогда надеялись, что обучение начнется в ближайшие недели.

– Во второй раз Байден разрешил Европе начать тренировку 16 июля. Об этом заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан и заверил, что США не будут откладывать учения.

– По данным СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен "дожал" Байдена в вопросе передачи F-16.

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ренировки летчиков ВСУ на F-16 начнутся в августе.

– В Воздушных силах ВСУ отметили, что Украине нужны F-16, а также дальнобойные ракеты ATACMS для успешного контрнаступления. С их помощью можно будет уничтожать цели в оккупированном Крыму.

– 14 июля спикер ПС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские пилоты уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов нужно обучать и других специалистов.

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