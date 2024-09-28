'США хотят видеть результат уже в следующем году': экспосол Чалый предположил, что американской военной помощи хватит Украине до лета. Видео

Экспосол Украины в США Валерий Чалый выразил мнение, что американской военной помощи хватит Украине до лета 2025 года. По его мнению, ключевым фактором для США есть желание увидеть результаты своих инвестиций в военную поддержку Украины уже в следующем году.

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А потом могут появиться серьезные вопросы по дальнейшим действиям. Об этом Чалый сообщил в интервью OBOZ.UA.

Комментируя недавний визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, Чалый подчеркнул, что Белый Дом повысил свою переговорную позицию, в частности благодаря задержке с принятием решений о финансировании.

"Это Белый Дом себе переговорную позицию поднял. Ну сколько мы можем говорить американцам, это критическое время в мире. Вы играете с этими. Игры политические, дипломатические. Но какие игры уже?" – отметил он.

Президент Джо Байден, по мнению эксперта, сознательно затянул процесс визита Зеленского, чтобы иметь рычаг влияния на украинского лидера.

Чалый отметил, что у Пентагона уже определен пакет финансирования, который включает 5 миллиардов долларов, из которых 2,4 миллиарда предусмотрено на производство оружия. Однако, как он подчеркнул, для того, чтобы эти средства были использованы, президент Байден должен принять решение до 1 октября, иначе они просто "сгорят".

"А почему президент Байден тянул до визита президента Зеленского? Чтобы иметь рычаг влияния на президента Зеленского. А какой рычаг воздействия? Я допускаю, что позиция стратегии США иная, чем у нас. Они действительно хотят видеть на следующий год, что будет, каков результат. Поэтому, вероятно, плюс в том, что деньги выделили, и, в принципе, несмотря даже на то, что потом они будут... Это еще не решение. Должны быть пакеты потом из всего этого, как вот 375 миллионов", – пояснил эксперт.

Он добавил, что, несмотря на отсутствие окончательного решения о военной помощи, средства уже выделены, и часть вооружений может быть доступна Украине до лета следующего года. Однако Чалый также отметил, что Украине следует разработать четкую стратегию на случай, если помощь закончится или будет уменьшена.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден отверг угрозы российского диктатора Владимира Путина, пригрозившего НАТО войной в случае разрешения союзников на дальнобойные удары Украины по целям в РФ. Американский лидер сказал, что не думает об этом.

В то же время, СМИ информировали, что Лондон позволит бить Storm Shadow по целям в РФ, однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять, чтобы избежать "лишних провокаций".

По итогам визита в Европу Блинкен сообщил, что в Киеве имел обстоятельные обсуждения с украинскими политиками по поводу их видения развития войны и потребностей Украины. Однако американский министр воздержался от комментариев по поводу того, готовы ли США дать согласие на удары по территории РФ.

На ХХ-й встрече Ялтинской европейской стратегии 13 сентября Зеленский заявил, что Украина нуждается в достаточной дальнобойности, чтобы заставить РФ искать мир и призвал союзников к соответствующим результативным решениям.

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