США планируют часть самолетов F-16 превратить в беспилотники – Defense Express

В США начинают работу над программой Venom (Viper Experimentation and Next-gen Operations Model-Autonomy Flying Testbed). Первые три истребителя F-16 уже прибыли во Флориду на авиабазу "Эглин".

Об этом сообщают в воздушных силах США. В ходе испытаний лётчики будут находиться в кабине, чтобы следить за автономностью и обеспечивать выполнение целей тестирования систем полета и миссии.

После тестирования пилоты предоставят разработчикам данные во время моделирования и симуляции, чтобы убедиться, что автономная система принимает правильные решения.

"Программа VENOM знаменует собой ключевую главу в развитии возможностей воздушного боя. У этой трансформационной программы есть потенциал для переосмысления парадигм воздушного боя путем развития новых автономных функций с экипажем и без экипажа", – заявил руководитель тестирования майор Росс Элдер.

Он также отметил, что в Воздушных силах с нетерпением ждут кульминации лет разработки и сотрудничества.

Кроме того, в ПС США надеются, что автономные технологии, которые будут проверяться в рамках этой программы, помогут быстрее очертить планы по созданию парка дронов проекта Collaborative Combat Aircraft (CCA), которые будут нести на борту различные виды оружия и иную полезную нагрузку.

По словам специалистов, цель программы VENOM состоит в том, чтобы позволить ВВС быстро повторять и расширять объем знаний для потенциальных решений по автономности.

Как сообщал OBOZ.UA, две группы летчиков Вооруженных сил Украины находятся в Дании и США, где оттачивают умение управлять истребителями F-16. Еще одна группа украинских пилотов во Франции осваивает легкомоторные самолеты.

В Бельгии 29 марта был одобрен пакет поддержки для Украины. Среди прочего он предусматривает средства на обслуживание украинских F-16.

22 марта стало известно, что первая группа пилотов ВСУ успешно завершила интенсивную базовую летную подготовку на F-16 под руководством инструкторов ВВС Великобритании.

В минобороны Нидерландов заявили, что Украина получит истребители F-16 уже в первой половине 2024 года. Первой их поставит Дания.

Истребители F-16 нужны Киеву, чтобы противостоять российским Су-34 и Су-35, которые сбрасывают КАБы. Сейчас наша страна "слишком мало может сделать, чтобы дать им отпор", однако F-16 может дать ей шанс, пишет Forbes.

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