Стоимость составляет $3 млрд: как выглядит американский комплекс ПРО THAAD, способный перехватить межконтинентальные баллистические ракеты. Видео

В четверг, 21 ноября, оккупанты впервые нанесли удар по Днепру, использовав межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж". Перехватывать ракеты такого типа способен американский комплекс противоракетной обороны THAAD.

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Этот комплекс применяется для высотного заатмосферного перехвата межконтинентальных баллистических ракет. О том, как выглядит американский комплекс ПРО THAAD, о его стоимости и основных характеристиках собрал информацию OBOZ.UA.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – американская система противоракетной обороны, разработанная компанией Lockheed Martin для уничтожения баллистических ракет средней и меньшей дальности в конечной фазе их полета. Ракеты-перехватчики THAAD не используют взрывную боевую часть для уничтожения цели, а приобретают эффект с помощью кинетической энергии – то есть ракета-перехватчик THAAD на высокой скорости столкнется с вражеской ракетой, что приведет к ее полному уничтожению. Это позволяет перехватывать баллистические ракеты, не создавая риска для окружающей среды, поскольку нет взрывчатых веществ, которые могли бы нанести дополнительный ущерб.

THAAD имеет дальность перехвата до 200 км и высоту до 150 км, что позволяет эффективно уничтожать ракеты на подлете к цели. В состав комплекса входят ракеты-перехватчики, мощная радиолокационная станция AN/TPY-2 с радиусом действия до 1000 км, мобильные пусковые установки, способные транспортировать до 8 ракет, а также центр управления огнем, координирующий работу всех компонентов системы. Благодаря мобильности все элементы комплекса могут быстро разворачиваться в нужной точке.

Система отличается высокой точностью благодаря современным инфракрасным сенсорам, обеспечивающим точное обнаружение и сопровождение ракет, а также интеграции с другими элементами глобальной ПРО США, такими как Patriot PAC-3 и Aegis BMD.

Перехватчики THAAD способны уничтожать ракеты типа межконтинентальных баллистических ракет, а также ракеты средней и малой дальности. Эта система является одной из самых современных и эффективных в своем классе, и ее способность обезвреживать баллистические угрозы в зоне высокой атмосферы делает ее очень ценной для стран, стремящихся защитить свой территориальный суверенитет.

THAAD используется не только США, но и странами-партнерами, такими как Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Корея и Япония. Это одна из самых эффективных систем в сфере современной ПРО, способная обеспечить защиту в сложных боевых условиях.

Недавно США развернули THAAD в Израиле, тогда как у Украины пока нет в ее арсенале подобной системы. Стоимость одного такого комплекса составляет около $3 млрд.

Для Украины, безусловно, существует потребность в комплексе THAAD. Однако высокая стоимость этой системы и ограниченное количество доступных образцов, усложняют возможность получения такого комплекса как помощи, а также подвергают сомнению реальность его закупки.

Ранее сообщалось, что утром 21 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Днепру. При обстреле террористы применили межконтинентальную баллистическую ракету. Такой вид вооружения захватчики впервые использовали с начала полномасштабной войны против Украины.

Что известно о ракете РС-26 "Рубеж", рассказывал OBOZ.UA. Эта ракета представляет собой мощный носитель с шестью боевыми блоками, которые после отделения могут поражать отдельные цели. Ракета способна преодолевать системы противоракетной обороны благодаря обманным блокам, отвлекающим ПВО.