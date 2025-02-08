Столько FPV-дронов я никогда еще не видел в своей жизни. История регбиста, а сейчас ротного Виктора Баранова

Командир контрдиверсионной роты в рядах 241 отдельной бригады Территориальной обороны ВСУ старший лейтенант Виктор Баранов мечтает, чтобы на восточной границе Украины, от Волчанска до Урала, было Северное море, в нем водилась белуга и было много икры...

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Подробнее о гражданской жизни, участии в боевых действиях и мечтах военнослужащего с позывным "Кэп" – в материале OBOZ.UA.

Из регби – в Силы обороны

В гражданской жизни он профессионально занимался регби (с 1993 года), на соревнованиях играл за столичный клуб "Авиатор". Имел и частный бизнес.

Активный участник двух революций (Оранжевой и Евромайдана), имеет устойчивую и несокрушимую позицию относительно будущего Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

"Когда заканчивал девятый класс, то в выпускном альбоме у меня единственного на школьной форме можно было увидеть сине-желтый значок", – вспоминает с гордостью Виктор Баранов.

Говорит, что после завершения Революции Достоинства, весной 2013 года, проходил в центре Киева возле палатки, где набирали добровольцев в ряды батальона "Донбасс", и задумывался, не присоединиться ли к этому подразделению.

"Скажу честно: не хватило мужества. Оправдывался тем, что у меня растет 4-летняя дочь и надо ее воспитывать. Но стал волонтерить. Когда подразделения морпехов выехали из Крыма в Николаев, наведывался к ним. Потом – в Мариуполь, работал также под Дебальцево, Счастьем на Светлодарской дуге как волонтер", – вспоминает Виктор Баранов.

Признается, что широкомасштабного вторжения россиян не ожидал, а 24 февраля 2022 года был на Закарпатье, на спортивных сборах со сборной Украины по регби.

"Когда сказали, что началась война, я сразу же прыгнул в машину и поехал в Киев. Помнится, что многие автомобили ехали из столицы – и только единичные машины направлялись в Киев. Когда въехал на Южный мост, разорвалась ракета над головой..." – говорит он.

Чтобы попасть в ряды Сил обороны в первые дни "широкомасштабки", говорит, смеясь, "Кэп", нужно было заниматься "коррупцией": очереди в военкоматы были сумасшедшие, желающих – тьма.

В конце концов Виктор Баранов солдатом стал в ряды стрелкового батальона территориальной обороны (3 стрелковая рота). Попал в "свою" среду: из 7 человек в отделении – 5 спортсменов.

В июне 2022-го во время боев за Дементиевку в Харьковской области получил контузию.

"И я "убежал" из госпиталя, чтобы вместе с побратимами, с целым взводом, спланировать операцию по вывозу тел наших погибших, среди них был и командир роты с позывным "Шерман". Когда все удалось и мы вернулись с телом, все просто смотрели на нас широко открытыми глазами, без слов. После этого случая нас все очень уважали", – отметил военный.

Что самое тяжелое и самое лучшее в жизни командира

Карьерный рост амбициозного военного с хорошей физической подготовкой был стремительным и заслуженным: в марте 2022 года Виктор Баранов возглавил отделение, в сентябре 2022-го – взвод (и уже имел звание младшего лейтенанта). А в 2023 году стал командиром роты.

На вопрос, какая командирская должность была самой трудной для него, отвечает: ротный.

"Это ужасная должность. В ней тяжелее всего – сообщать родным о гибели их мужа, сына, брата на войне. Или когда они звонят по телефону и спрашивают об обстоятельствах гибели или почему не эвакуировали тело с поля боя. Это невероятно трудно. Я, как ротный, знаю все позывные своих бойцов и год рождения. Например, "Дюк" 1999 года рождения. Он погиб. Я знаю, что он единственный сын у родителей. И я осознаю, что мой сын такого же возраста. Помню, что я с ним говорил 30 минут. И я понимал, насколько тот разговор был для него важен, и моя задача во время этой коммуникации – максимально предоставить информацию и поддержать. Хотя я понимаю для себя, что героические поступки детей родителям абсолютно не нужны – им нужен живой ребенок".

Второе наиболее трудное в должности ротного, продолжает "Кэп", – это отправлять своих подчиненных на боевое задание.

"А мои ребята – 2003-2005 года рождения. И это труднее всего – отдать им приказ и отправить на задание. Но вот когда они возвращаются, тогда наступает лучшее в жизни командира: я их обнимаю, благодарю за работу и вижу, как у них горят глаза... Мы всегда все обсуждаем. И я всегда подчеркиваю: любую задачу можно выполнить. Даже сжечь Москву возможно. Но не сегодня, не нашими силами и не нашими средствами. Поэтому каждую задачу мы подробно обсуждаем, разжевываем до мельчайших нюансов. И я в такие моменты бываю очень нервным и очень матерящимся", – делится ротный, улыбаясь.

А самое ценное в жизни командира, говорит собеседник, – это услышать от подчиненных слова вроде: "Я вам доверяю, командир, и потому это сделаю".

"Это лучшие люди. И они лучшие потому, что мы, командиры, их такими делаем".

В своей роте "Кэп" пропагандирует здоровый образ жизни:

"У нас законы "дикие" – не пьют даже пиво. А у главного сержанта роты, к слову, насчитывается примерно 536 прыжков с парашютом, до войны он занимался парашютным спортом".

Так случилось, что мы заехали... во фланг колонны под*рской

1 декабря 2024 года произошел один из жестких боевых эпизодов в жизни комроты Виктора Баранова и его побратимов. Место действия – Донетчина, район Великой Новоселки.

В то время, рассказывают в командовании, во время выполнения боевых задач он умело выстроил оборону во вверенном ему населенном пункте и таким образом заблокировал вражеский прорыв 40 пехотинцев и восьми единиц бронированной техники россиян.

"Мы предусмотрели, по каким посадкам планируют идти россияне, завели туда нашу БМП-2 на позиции, это было 5 утра. Из вооружения были также "Фагот" и РПГ. Сам я ехал на пикапе. И так сложилось, что мы... заехали во фланг колонны пид*рской. Она была метрах в 600 от нас. Мы просто их не увидели из-за особенностей тамошнего рельефа. Сказать, что я тогда испугался, – это ничего не сказать. Если бы россияне нас тогда увидели и развернули на нас свою "пушку" – нас бы уже не было, говорю честно. Столько FPV, как 1 декабря, я еще не видел никогда в своей жизни! Три вражеских БПЛА влетели в наш пикап, работали, кроме того, из РСЗО по нам. Суммарно где-то 20 FPV было – за три года такого внимания к нам еще не было", – говорит "Кэп".

Успехом этой боевой вылазки военный называет хорошее стратегическое положение украинских подразделений по отношению ко врагу, а также хорошо замаскированную позицию для атаки.

Во время этих событий офицер получил уже вторую контузию. Но эту историю подытожил лаконично: "Перекрестились и выехали". Все это продолжалось ориентировочно с семи до пятнадцати часов.

В итоге: 10 россиян ликвидировано, около 10 раненых и 15, к сожалению, уцелели.

Мечтает забрать с поля боя тела погибших побратимов

На вопрос о том, как преодолеть страх перед армией, мобилизацией, войной, "Кэп" ответил:

"Я всегда говорю своим ребятам, что боюсь каждый раз, перед каждым выходом. Потому что не боится только идиот или человек под влиянием каких-то веществ. Для нормального человека страх – нормальное явление. И я объясняю: как бы они ни относились к слову "мужество", но мужество – это способность выполнить то, что должны, когда боимся. То есть тебе страшно, но ты должен это сделать. Это и есть мужество.

"Кэп" поделился, что для него станет завершением российско-украинской войны:

"...Ну что такое победа?.. Выход на границы 1991 года?.. Понимаю, что Крым сейчас будет трудно вернуть – но очень хотелось бы. Возможно, помогут какие-то санкции, обмены и т. д. Категорически не хотелось бы заморозить боевые действия. Потому что враг только накопит бронетехнику, артиллерию, ракеты, увеличит армию – и вновь нанесет массированный удар. Я не верю россиянам... Но знаете о чем я мечтаю? Чтобы прекратились обстрелы, на линии столкновения образовалась буферная зона хотя бы на 1 километр и чтобы у нас было хотя бы полгода, чтобы забрать с поля боя тела наших погибших побратимов. А пид*ры – забрали своих, если они им, конечно, нужны. Ведь я очень часто говорю с родными тех военных, чье тело до сих пор не удалось эвакуировать. И единственное, о чем они просят меня как командира: "Заберите хотя бы тело – он так хотел домой". Но я не могу подвергать подчиненных таким рискам и опасностям, ведь сейчас у врага очень много дронов... Для меня важно наградить посмертно этих военных. Ведь без тела они числятся "четырехсотыми", а если есть тело – "двухсотый". И только тогда я смогу подать их на награду, а для меня как командира это очень важно".

А потом, задумавшись, офицер добавил:

"А еще мне очень хотелось бы большого забора, примерно шестиметровой высоты, на государственной границе Украины – чтобы нам завидовала Великая китайская стена... Или чтобы на восточной границе Украины от Волчанска и до Урала было Северное море, в нем водилась белуга и было много икры. Или чтобы мы граничили с Северным Ледовитым океаном..."