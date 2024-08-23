Суд отклонил жалобу Кротевича на ДБР за неоткрытое дело против генерала Содоля: что известно

Шевченковский райсуд Киева отказался удовлетворить жалобу начальника штаба бригады Национальной гвардии "Азов" Богдана Кротевича на Государственное бюро расследований, которое не стало возбуждать дело против экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Кротевич просил ДБР проверить деятельность генерал-лейтенанта, в том числе и на факт сотрудничества с врагом.

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Об этом сообщили издания "Бабель" и "Грунт", ссылаясь на адвоката Кротевича Валентина Бондарчука. По словам адвоката, суд отказал в иске из-за "отсутствия состава преступления".

Как отметил Бондарчук в комментарии, суд считает, что заявление Кротевича не содержит достаточной информации о конкретных обстоятельствах преступления.

В июне Богдан Кротевич подал заявление в ДБР с призывом провести расследование в отношении генерала Юрия Содоля.

"Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует", – написал Кротевич.

Он обвинял генерала в ошибках во время обороны Мариуполя. По мнению азовца, Содоль "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

На фоне общественного резонанса президент Украины Владимир Зеленский решил заменить командующего Объединенными силами ВСУ.

27 июня Кротевич получил ответ от ДБР, где ему сообщили, что добавят его заявление против Содоля к делу.

В то же время, начальник штаба бригады "Азов" заявил, что его не вызывали давать показания, хотя он и просил об этом. Поэтому 4 июля Кротевич подал жалобу на ДБР, добиваясь, чтобы бюро все-таки возбудило дело против генерала Содоля и взялось за расследование.

Как сообщал OBOZ.UA:

ДБР ответило начальнику штаба бригады Национальной гвардии "Азов" Богдану Кротевичу после его заявления на генерал-лейтенанта Юрия Содоля, экскомандующего Объединенными силами. Защитник Украины признался, что ответ его не удовлетворил.

24 июня нашему изданию стало известно, что в ДБР поступило официальное заявление Кротевича. Содоля, предварительно, обвинили в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям значительной части территории Украины. Кроме того, попросили проверить чиновника на факт сотрудничества с врагом.

Вечером того же дня Содоля уволили с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Его сменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

Богдан Кротевич (позывной "Тавр") попал в русский плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Его обменяли 21 сентября 2022 вместе с другими нашими защитниками.

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