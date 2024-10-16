Сырский и Радакин обсудили удары вглубь России: Британия готовит свои предложения в рамках Плана победы

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным. В ходе беседы он информировал британского коллегу о ситуации на фронте, говорили и о поставках военной техники и вооружений, подготовке личного состава.

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Отдельной темой разговора стал вопрос о возможности поражения военных целей на территории РФ британским оружием. Подробности раскрыл сам Сырский.

"Провел важный телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. В ходе разговора проинформировал британского коллегу об актуальной стратегической обстановке и организации отпора российской вооруженной агрессии против Украины на определенных участках фронта", – отметил глава ВСУ.

Сырский добавил, что отдельным вопросом для обсуждения стали "возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине".

"В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы", – конкретизировал главком.

Ключевыми принципами, лежащими в основе военного сотрудничества между Украиной и Великобританией, Сырский назвал поставки военной техники и вооружения, подготовку личного состава, а также повышение эффективности применения высокотехнологичных средств поражения.

В то же время Сырский рассказал Радакину о ежедневном российском ракетно-дроновом терроре.

"Обратил внимание моего британского коллеги на цинические нарушения международного гуманитарного права и военные преступления российских войск, ракетно-авиационные удары по критической инфраструктуре Украины, не избирательность массированных бомбардировок гражданских объектов", – рассказал он.

Также Сырский добавил, что в завершение разговора поблагодарил и Радакина, и британское правительство, и весь народ Великобритании за поддержку, которую они оказали и продолжают оказывать Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит Европейского совета. Там глава государства должен представить План победы Украины.

Также сообщалось, что с данным планом глава государства ознакомит депутатов Верховной Рады Украины. Однако, как уточнили в Офисе президента, Зеленский раскроет им не все детали. Некоторые приложения, в частности, содержащие информацию о количестве оружия и том, в каком виде оно должно быть предоставлено Украине, обнародоваться не будут.