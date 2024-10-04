Сырский пообщался с генералами США: речь шла о вызовах для ВСУ, наступлении врага и кибератаках

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с двумя генералами Соединенных Штатов. В частности, он общался с командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Киберкомандованием США генералом Тимоти Хо.

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Об этом сообщил сам Сырский. По словам украинского главнокомандующего, он "информировал коллег об оперативной обстановке на линии фронта и вызовах, с которыми украинские войска сталкиваются во время проведения оборонной операции".

Сырский заметил, что "российские захватчики продолжают вести активные наступательные действия, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия". В этом контексте он акцентировал внимание на "важности своевременного получения Украиной вооружения и военной техники, которая уже была спланирована к передаче от партнеров".

Кроме того, командующий ОМУ отметил необходимость "качественного усиления сотрудничества в киберсфере между соответствующими специалистами" Вооруженных сил Украины и США с целью защиты информационно-коммуникационных систем военного назначения.

"Сегодня нам важно использовать все имеющиеся возможности для достижения преимущества над противником как на поле боя, так и в информационном и киберпространстве", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта. В ходе работы в бригаде военачальник принял ряд решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности нашей обороны.

Также Сырский провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом Тьери Бюркаром. Они обсудили потребности нашей армии и актуальную ситуацию в разных направлениях фронта.

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