'Такие прилеты очень ощутимы': оккупант пожаловался на последствия 'бавовны' в Крыму

Российские оккупанты пожаловались, что "демилитаризация" нефтебазы в Севастополе подрывает боеспособность южной группировки ВС РФ. Мол, подобные прилеты очень ощутимы и являются предвестником большего перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

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Об этом написал автор российского Telegram-канала Тринадцатый. Он пояснил, что Крым является полуостровом, в связи с чем его снабжение и так осложнено, а объемы утраченного топлива в любом случае оставят определенный след на будущей обстановке.

Напомним: 29 апреля в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, вспыхнул резервуар с топливом. По информации "губернатора" города Михаила Развозжаева, нефтебазу, предварительно, атаковали два БПЛА. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров, пожару присвоили самый высокий 4-й класс.

Местные Telegram-каналы сообщили, что перед тем, как начался пожар, раздались два сильных взрыва.

Местная жительница выдала, что после взрыва в квартире задрожали окна и даже проснулись дети. Пожар на нефтебазе жительница Крыма называет "ужасом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) занервничал из-за "бавовны", которая произошла утром 29 апреля в оккупированном Севастополе в Крыму. Он намекнул, что российское руководство не сможет ответить на инцидент, потому что "не о чем беспокоиться на 15-й месяц "СВО";

– после взрывов на нефтебазе в Севастополе граждане страны-агрессора РФ устроили истерику в сети и призвали совершать очередные убийства украинцев и теракты в мирных украинских городах.

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