'Таких планов нет': в президентской фракции назвали фейком идею лишать детей уклонистов права поступать в ВУЗы

В "Слуге народа" отреагировали на идею лишать детей украинцев, уклоняющихся от мобилизации, права на поступление в высшие учебные заведения. Глава фракции "СН" в Верховной Раде Давид Арахамия назвал такую идею фейком, который "разлетелся в СМИ".

Такую информацию не следует принимать всерьез. Об этом Арахамия написал в своем Telegram-канале, чтобы опровергнуть слова нардепа Вадима Ивченко, которые стали причиной большого резонанса в обществе.

Арахамия заверил, что никто не собирается ограничивать украинских детей в их праве на образование. У Верховной Рады нет, не было и не будет таких планов, даже в контексте изменений в правилах мобилизации.

"Почему кто-то об этом говорит, понять трудно. Но точно не нужно воспринимать это серьезно", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Народный депутат от ВО "Батьківщина" Вадим Ивченко, который является членом Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предложил наказывать за уклонение от мобилизации не только самого военнообязанного, но и его детей. Он сказал, что таким детям следует запретить поступать в высшие учебные заведения, чтобы стимулировать их родителей становиться на воинский учет.

– На это отреагировал эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба. Он заявил, что такая идея в случае ее внедрения не улучшила бы ситуацию с наполнением резервов Вооруженных сил, а вместо этого создала бы благодатное поле для коррупции.

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