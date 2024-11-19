'Тактическое развитие вместо большой стратегии': в команде Трампа отреагировали на решение Байдена по дальнобойному оружию

В команде избранного президента США Дональда Трампа отреагировали на решение президента Джо Байдена позволить Украине наносить удары вглубь России американскими ракетами ATACMS. Такой шаг администрации они раскритиковали, заговорив об эскалации.

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Об этом пишет "Голос Америки". Соответствующее заявление сделал конгрессмен-республиканец Майкл Уолц, которого Трамп номинировал на должность советника по национальной безопасности США.

"Это еще один шаг эскалационной лестницы, и никто не знает, куда это идет...Северная Корея предоставляет баллистические ракеты, артиллерию. Теперь десятки тысяч солдат. Администрация в ответ отменяет это ограничение. Северная Корея посылает больше солдат. Сейчас Южная Корея заявляет, что может присоединиться. Китай покупает нефть у Ирана за копейки. Иран использует это, чтобы отправлять ракеты и беспилотники в Россию, которые затем поражают критическую инфраструктуру Украины", – сказал он.

Уолц считает, что решение Байдена – это "тактическое развитие", тогда как Трамп сосредоточен на "большой стратегии". "Так что это развитие, но тактическое. Президент Трамп говорит здесь о большой стратегии. Как мы заставим обе стороны сесть за стол, чтобы закончить эту войну? Какова основа соглашения и кто сидит за этим столом?" – объяснил политик.

Он заявил, что команда, которую собирает президент Трамп, продумает более широкие стратегические вопросы и то, как США собираются "довести эту войну до конца", который президент Трамп обещал во время предвыборной кампании.

Напомним, что Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, устроил истерику из-за решения, позволяющего использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он назвал "имбецилами" ответственных лиц и заговорил о третьей мировой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 17 ноября СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России. Вооруженные силы Украины могут атаковать агрессора ракетами ATACMS.

– Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.

– Тем временем в РФ прокомментировали информацию о разрешении Украине применять западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России, назвав это "качественно новым витком напряженности".

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