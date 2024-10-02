Тактика российских ДРГ изменилась: в ГПСУ рассказали, что происходит на границе

В Государственной пограничной службе рассказали, что активность российских диверсантов на границе Украины и РФ изменилась. На данный момент ДРГ врага все меньше атакуют украинские позиции.

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В то же время они не оставляют попыток минировать территории на некоторых направлениях. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, украинские пограничники практически не фиксируют попытки российских диверсантов атаковать позиции сил обороны Украины вблизи границы с РФ.

"Что касается попыток захода на нашу территорию ВРГ, то эта активность значительно уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами", – сказал Демченко.

Однако определенную диверсионную деятельность оккупанты пытаются продолжать. В частности, по словам спикера ГПСУ, есть попытки минирования врагом некоторых направлений.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Государственной пограничной службы снова показали результативные удары по вражеским российским войскам на севере Харьковщины. Украинским бойцам удалось накрыть огнем места укрытия техники противника.

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