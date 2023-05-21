'Там же склады': появилось видео мощной 'бавовны' в Моспино под Донецком

Под временно оккупированным Донецком 21 мая раздались громкие взрывы. Впоследствии стало известно о поражении большого склада боеприпасов российских оккупантов в населенном пункте Моспино неподалеку от облцентра.

Видео дня

Видео с последствиями "бавовны" появилось в сети. Автор видео, показывая, как взлетают в воздух вражеские боеприпасы, подтверждает, что поражены российские склады.

На видео, которое сняли сами ехавшие в автомобиле мимо места прилета российские оккупанты, видно, как на горизонте мощно горит и детонирует то, что до визита "бавовны" было вражеским складом боеприпасов.

"Там же склады были, йопта... Боекомплект", – рассказывает автор видео другому оккупанту, сидящему за рулем авто.

По предварительным данным, захватчики разместили склад на местном аэродроме. И не переместили боеприпасы даже после того, как совсем недавно рядом был уничтожен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший аэродром.

От позиций украинских воинов до Моспиного – более 50 км, пишет "Оперативный ВСУ".

Напомним, 3 мая OBOZREVATEL сообщал, что временно оккупированный Россией город Моспино в Донецкой области посетила "бавовна", звуки взрывов раздавались из района местного аэропорта.

Тогда горожане рассказывали о громких звуках взрывов, детонации боеприпасов и повреждении вертолетов на российской стоянке. Обломки снарядов и фрагменты российских "птичек", утверждали местные в соцсетях, падали в городе.