Технологии, что "видят и слышат": военные показали ночную охоту по новейшей методике. Видео
Украинские военнослужащие показали эффектные удары по военнослужащим российской оккупационной армии, нанесенные нашими дронами. Защитники использовали новые технологии, которые позволили не только видеть противника в темноте, но и слышать его.
Живую силу агрессора уничтожало подразделение Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины. Пресс-служба военных поделилась видео на своем канале в Telegram в субботу, 14 декабря.
Технологии, которые "видят и слышат", способны обнаруживать то, что раньше оставалось незамеченным, отметили в 225 ОШБ.
"Теперь мы не только видим, но и слышим на расстоянии, что позволяет экономить ресурс дронов и одновременно контролировать обширные территории.
Таким образом экипажи летят туда, куда нужно, и тогда, когда это необходимо. Это позволяет экономить батареи и ресурсы дронов. Возможно, тишина уже не так безопасна, как это кажется. Мы видим и слышим больше", – подчеркнули украинские защитники.
Кадры были сняты беспилотником и показывают уничтожение живой силы ВС РФ. Оккупанты находились в лесопосадке (конкретное направление не уточняется).
Как сообщал OBOZ.UA:
– За минувшие сутки (13 декабря) Силы обороны уменьшили российскую армию на 1040 оккупантов. (ликвидированными и ранеными). Общие боевые потери РФ за время полномасштабной войны достигли 761 160.
– Под подсчетом аналитиков, в боях за Покровск (Донецкая область) с октября 2023 года Россия понесла колоссальные потери в живой силе: они достигают около 60% тех сил, которые Москва собрала для захвата Украины в начале широкомасштабного вторжения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!