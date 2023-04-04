Точно в цель: украинские десантники уничтожили полевой лагерь оккупантов в Донецкой области. Видео

Украинские егеря-десантники уничтожили в Донецкой области полевой лагерь оккупантов, которые планировали атаковать их позиции. Украинские защитники сработали на опережение и вдребезги разнесли вражеские укрепления.

Видео дня

Соответствующее видео показала в Facebook 71-я отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, бойцы которой проделали отличную работу. Отмечается, что намерения врага разоблачили украинские БПЛА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Защитники дождались, когда россияне перебросят дополнительные силы для наступления, после чего бригадная артиллерия поразила их укрепления. Армия государства-агрессора понесла потери в виде нескольких оккупантов и нескольких единиц их техники, которая эффектно пылала посреди украинского поля.

Напомним: также егеря-десантники 71-й бригады на одном из направлений фронта уничтожили подразделение оккупантов и заняли их боевые позиции. Упорные бои шли на расстоянии трех метров от врага, но в конце концов защитникам удалось зачистить окопы россиян. На опубликованном видео один из бойцов рассказал, как происходили штурмовые действия, и отметил, что иногда поведение бойцов казалось очень странным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– за прошедшие сутки воины Сил обороны ликвидировали на фронте 530 военнослужащих ВС РФ. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и несколько беспилотников врага;

– один из захватчиков в телефонном разговоре рассказал, как защитники Украины проредили ряды оккупантов на востоке страны, а выживших взяли в плен. По словам российского военного, от одной из рот "ничего не осталось". 15 оккупантов получили ранения, остальные – погибли.

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