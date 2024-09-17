Только с разрешения России: в ООН ответили по приглашению МИД Украины помочь с гуманитарной миссией на Курщине

В ООН ответили по приглашению Украины к мерам гуманитарного реагирования на территории Курской области РФ. В организации заявили, что готовы прибыть на контролируемую Украиной территорию Курщины, но для этого нужно разрешение России.

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Об этом сообщил спикер ООН Стефан Дюжаррик. Его слова передает "Голос Америки".

Дюжаррик прокомментировал приглашение МИД Украины для представителей ООН и Международного комитета Красного Креста приехать на подконтрольную Украине территорию Курской области для "мер гуманитарного реагирования".

По словам спикера, представители Организации Объединенных Наций готовы прибыть на российскую территорию, которую контролируют Вооруженные Силы Украины и присоединиться к гуманитарной помощи гражданским в регионе. Но чтобы это сделать, организации нужно разрешение России.

Таким образом, исходя из комментария Стефана Дюжаррика ООН не приедет в Курскую область организовать гуманитарную миссию.

В Красном кресте на приглашение пока вообще не отреагировали.

Напомним: утром 16 сентября Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление по поводу обеспечения гуманитарного реагирования на Курщине. Представители ведомства обратились к ООН и МККК с призывом принять участие в соответствующих мероприятиях.

"Украина подтверждает неукоснительное соблюдение взятых на себя международных обязательств в упомянутых сферах и готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудникам ООН и МККК на указанных территориях", - подчеркнули в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремлю не понравилось приглашение Украиной представителей Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста к мерам гуманитарного реагирования на территории Курской области РФ. В Москве утверждают, что это "чистая провокация".

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