'Тотальная охота': воины ГУР показали, как уничтожают оккупантов и их технику на фронте. Видео

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают наносить врагу сокрушительные потери. На разных направлениях фронта разведчики в прямом смысле кромсают оккупантов и их технику.

Видео дня

Очередную порцию кадров боевой работы, которую в ГУР называют "тотальной охотой", защитники показали украинцам. На видео зафиксировано уничтожение техники и укрытий россиян, а также сожжение вражеского триколора, которым захватчики осквернили руины разбитого ими украинского дома.

"Тотальная охота – воины ГУР на фронте кромсают оккупантов и их технику. Сила и ловкость охотников из подразделений активных действий ГУР МО Украины, которые прямо сейчас воюют с российскими захватчиками, – на самом высоком уровне!" – отметили в ГУР в описании к видео.

В военной разведке объяснили, что на видео попали очередные эпизоды результативной боевой работы разведчиков, в частности "разбитая российская военная техника, разорванный транспорт оккупантов, разнесенные в пепел укрытия московитов".

"Приятный бонус – сожжение вражеского трехцветного тряпья, которое захватчики напялили над разбитым и оккупированным ими украинским домом. Вооруженная борьба продолжается!" – добавили в ГУР.

Тех, кто хочет также присоединиться к "дератизации" и уничтожать российских "крыс" на украинской земле, очищая ее от врага, в ГУР приглашают стать частью подразделений активных действий военной разведки. Для этого следует заполнить анкету.

Напомним, накануне, 20 мая, потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 71 БпЛА оперативно-тактического уровня, 76 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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