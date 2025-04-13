'Трагическое напоминание': Рубио высказался по поводу удара по Сумам и вспомнил старания Трампа

В воскресенье, 13 апреля, страна-террорист нанесла баллистический удар по центру Сум, убив десятки гражданских, в том числе и детей. На трагедию отреагировал Госсекретарь США Марк Рубио.

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В частности, он напомнил о том, почему президент Дональд Трамп прилагает "столько усилий, чтобы покончить с этой войной и достичь устойчивого мира". Такое заявление Рубио опубликовал в соцсети Х.

"Это трагическое напоминание о том, почему президента Трамп и его администрация прилагают столько усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь устойчивого мира", - говорится в сообщении чиновника.

Госсекретарь США выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате "ужасной ракетной атаки России на Сумы".

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления воздушной тревоги о баллистической угрозе прошло всего две минуты, как две российские ракеты прилетели по центру Сум. Одна из них – прилетевшая второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе.

Российская террористическая атака против гражданского населения не осталась без внимания международных лидеров. Они подчеркнули, что военные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены. Дипломаты и политики выступили за усиление противовоздушной обороны Украины для спасения жизни.

После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно сделать шаг к миру – прекратить огонь без всяких условий.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар страны-террористки по городу Сумы и назвал российских террористов "сволотой". Он обратился в США, Европу и весь мир с призывом давить на РФ и усилить защиту Украины.

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