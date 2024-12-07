Трамп озвучил потери России на войне против Украины

Избранный президент США Дональд Трамп высказался о потерях России в войне против Украины. Он заявил, что они составляют более 600 000 российских военных.

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По мнению Трампа, это существенно ослабляет способность России оказывать влияние на другие конфликты, в частности в Сирии. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что Россия, глубоко вовлеченная в войну против Украины, больше не способна эффективно поддерживать правительство Башара Асада в Сирии.

"Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш из-за Сирии, страны, которую она защищала годами", - подчеркнул политик.

Следует отметить, что согласно официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 6 декабря 2024 года, общие потери российских военных в ходе полномасштабного вторжения составляют около 751 910 человек. Эти цифры почти совпадают с озвученными Трампом и свидетельствуют о масштабном истощении российских сил в войне против Украины.

В ноябре 2024 года в проект "Хочу найти" поступило 6876 заявок от россиян на поиск их родственников – военнослужащих ВС РФ, пропавших, воюя против Украины. Местами наибольших потерь по-прежнему являются Покровский и Бахмутский районы Донецкой области, а также Курская область РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ряды российской оккупационной армии начали вербовать заключенных женщин, которые привлекаются как медицинский персонал, в подразделения связи и обеспечения. Первые из них уже были замечены в ходе штурмовых действий войск РФ на фронте.

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