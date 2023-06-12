Требуют взятки и отбирают украинские документы: в Генштабе рассказали об 'эвакуации' оккупантами людей с левого берега Херсона

Российские захватчики требуют взятку с мирных жителей Херсонщины, чтобы дать им возможность эвакуироваться с затопленных территорий.Подобную практику оккупанты уже вели в населенном пункте Голая Пристань.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба. Местных жителей переселяют в временно оккупированный украинский Крым и Краснодар Российской Федерации.

"В затопленной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки", – говорится в сообщении.

Во время оккупации украинских территорий происходит уничтожение паспортов, свидетельств о рождении и других украинских документов. Это во многом усложняет официальную эвакуацию.

Местных жителей вынуждают переселяться во временно оккупированный украинский Крым или в Российскую Федерацию, в частности, в регион Краснодарский край.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– операции по спасению людей с временно оккупированного левого берега Херсонской области, который затопило из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции российскими террористами, проходят крайне сложно. Именно из-за значительной опасности они нуждаются в информационной тишине;

– российские оккупанты препятствуют эвакуации мирных жителей Херсонщины. В день теракта и после они обстреливали из артиллерии Херсон, когда украинские спасатели и правоохранители вывозили людей из города;

– сами захватчики никак не спасали население временно оккупированных городов и сел. Многим известны кадры, как женщина с двумя детьми на крыше дома в Олешках умоляли о помощи – воду им передали бойцы ВСУ с дрона, и именно украинские военные спасли семью из оккупированного и затопленного города.

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