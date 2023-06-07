Женщина с двумя детьми на крыше умоляют о помощи: сеть поразили кадры из оккупированных Алешек после подрыва Каховской ГЭС

Во временно оккупированных Алешках в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС сложилась критическая ситуация. Город практически ушел под воду, а люди тщетно ждут помощи.

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В сети появилось видео с женщиной с двумя детьми, которые уже около суток сидят на крыше дома без воды и продуктов и молят о спасении. Отчаянные попытки оказавшихся в ловушке украинцев сигнализировать о том, что нуждаются в спасении. Видео сняли аэроразведчики одной из артбригад на юге, которые просят помочь спасти людей.

Бойцы одной из ныне защищающих Украину на южном направлении артиллерийских бригад ВСУ во время полета БпЛА обнаружили на крыше одного из домов во временно оккупированных Алешках женщину с двумя детьми.

Они, увидев дрон, начали отчаянно сигнализировать, что нуждаются в помощи. На видео, снятом с помощью БпЛА, виден только один ребенок из двух. В какой-то момент мальчик начинает плакать, женщина тоже утирает рукой слезы.

По оценкам военных, женщина и дети уже около суток сидят без воды и продовольствия. Защитники призывают тех, кто имеет возможность найти и вывезти семью в безопасное место, попытаться спасти людей.

"Это была оккупированная территория. Но те твари туда за ними не поплывут, вся надежда на наших... Хотя, конечно, очень рискованно", – говорят военные.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленський назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Согласно данным ООН, к вечеру 6 июня свои дома потеряли 16 тысяч человек.

В "Укргидроэнерго" спрогнозировали, что пик воды ожидается 7 июня. Далее произойдет стабилизация уровня воды. Через 3-4 дня вода начнет спадать. А на 10-й день вода уже уйдет в Черное море.

К утру 7 мая ситуация в Херсонской области остается сложной. На подконтрольной части региона по состоянию на 7:00 эвакуированы свыше 1400 человек. При этом в разгар эвакуации из микрорайона Корабел накануне россияне обстреляли Херсон и ранили правоохранителей.

А вот в оккупации помощи людям ждать неоткуда. Они пытаются спастись сами после ночи, проведенной на крышах домов.

Так, населенный пункт Алешки затоплен практически полностью. Местные жители, которые пытались спастись, рассказывали, что оккупанты не давали людям выехать из города и отбирали автомобили.

При этом появилась информация, что российские оккупанты перебираются на правый берег Днепра под видом гражданских, эвакуируемых после подрыва Каховской ГЭС. Такие данные обнародовал Центр национального сопротивления.

Тем временем стало известно, что США уже готовят новые пакеты помощи для Украины для преодоления последствий устроенной Россией катастрофы.

А Maxar обнародовала новые спутниковые снимки последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС. По оценкам компании, от затоплений пострадала территория свыше 2500 кв км.