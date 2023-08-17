Третья за день воздушная тревога по всей Украине: враг снова поднял авиацию

По состоянию на 19:12 власти Украины объявили третью за день воздушную тревогу по всей стране. Она связана с очередным взлетом российского истребителя МиГ-31К.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Отметим, что МиГ-31К – основной носитель российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47м2 "Кинжал". Украинцев призвали находиться в укрытиях.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ спрогнозировали продолжение массированных атак РФ осенью и зимой на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, враг будет делать ставку на "шахеды", но ракеты также будут применяться.

В британской разведке тоже считают, что атаки РФ на украинскую энергетику, вероятно, продолжатся этой зимой. Однако Украина уже продемонстрировала, что способна справляться с проблемами эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в условиях войны. В сводке отметили, что наше государство имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в этот день, 17 августа, российский военный самолет Миг-17 уже поднимался в воздушное пространство, угрожая всем регионам Украины. Впоследствии ситуация изменилась и под риском обстрела остались Кировоградская и Луганская области, а также временно оккупированный Крым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!