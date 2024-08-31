'Три тяжелых года': Олещук подвел итоги пребывания на должности командующего Воздушными силами

Бывший командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подвел итоги своей работы на этой должности, которую он занимал чуть больше трех лет. Эти годы, по словам генерал-лейтенанта, были тяжелыми, они прошли в войне за Украину и ему каждый день и каждую ночь приходилось принимать непростые решения, от которых напрямую зависели жизнь многих людей, контроль воздушного пространства и ситуация на фронте.

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Об этом Олещук написал в своем Telegram-канале. Сразу после назначения на должность он столкнулся с большими вызовами и угрозами: необходимо было как можно скорее наладить систему управления войсками в новой организационно-штатной структуре, на которую только перешли Воздушные силы, и готовиться к российскому вторжению.

"В начале российского вторжения было тяжелее всего. Но у нас был четкий план действий на случай массированного ракетного удара по объектам Воздушных сил. Надо было спасти технику и людей, вывести из-под удара и переместить на запасные позиции и аэродромы как можно больше средств, дать решительный отпор агрессору. Конечно, были болезненные потери, но мы выстояли", – отметил экс-командующий ВС.

Он напомнил, что уже через два месяца после этого Воздушные силы очистили небо от вражеских самолетов на подконтрольной территории и наладили систему противовоздушной обороны. Наши пилоты совершали героические боевые вылеты в начале 2022-го.

"Уже тогда наша авиация наносила удары по российской территории без красных линий. Да, это было время непростых, судьбоносных решений и мы дали бой", – подчеркнул Олещук.

С тех пор украинские воздушные силы уничтожили сотни вражеских самолетов и вертолетов, тысячи разведывательных БПЛА, а также тысячи ракет и ударных дронов. В частности, было проведено несколько десятков успешных операций по уничтожению российской авиации – это, прежде всего, сбитие сразу пяти бортов на Брянском направлении, двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Ил-22, Ту-22М3 и других.

"Наши пилоты отправили на дно немало плавсредств противника, разбили штаб Черноморского флота РФ, нанесли сотен ударов по вражеским объектам в тылу врага. Особо хочу отметить работу пилотов на Курском направлении и востоке. Высокоточными ракетно-бомбовыми ударами они уничтожают пункты управления, склады боеприпасов, опорные пункты, логистику противника, мостовые и понтонные переправы", – добавил военный.

Напомнил он и о том, как осенью и зимой 2022-го ВС ВСУ не дали России погрузить Украину во тьму и защитили нашу энергетику.

В рекордные сроки пилоты и персонал овладели десятками систем западного производства, которые теперь фактически вытесняют советские ЗРК. В мае 2023 года Воздушные силы сбили первый "Кинжал" над Киевом, а затем – десятки баллистических ракет.

Наши летчики сейчас успешно применяют высокоточные западные бомбы и ракеты с самолетов советского производства. Кроме того, благодаря титанической работе в украинском небе появились первые F-16, а десятки украинских пилотов сейчас проходят обучение за границей.

Николай Олещук подчеркнул, что Воздушные силы и противовоздушная оборона – это коллективное оружие, где общий результат зависит от грамотных скоординированных действий каждого. В ВС работают квалифицированные военные летчики, инженеры, зенитчики, связисты, специалисты радиотехнических войск и радиоэлектронной борьбы и многие другие. Для достижения результата весь механизм должен работать четко и слаженно, особенно в условиях войны.

Экс-командующий поблагодарил весь личный состав Воздушных сил за доверие, поддержку и понимание, за защиту, мужество, героизм и патриотизм.

"Кстати, сейчас – День авиации Украины! Я поздравляю всех кто летает, всех, кто обеспечивает полеты, всех, кто любит небо. Выражаю уважение и соболезнование родным и близким, кто отпустил сына, отца, мужа в вечный полет. Вечная память павшим Героям. Победа на земле – куется в небе! Честь имею!" – написал он.

Мы рассказали, чем запомнился экс-командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, в частности о важных операциях, проведенных под его командованием.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Его временно будет заменять генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, командующий воздушным командованием "Центр".

– Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что увольнение Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ не связано с катастрофой истребителя F-16.

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