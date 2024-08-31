Умеров признался, почему Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука

Увольнение Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ не связано с катастрофой истребителя F-16. Трагедия произошла 26 августа.

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Об этом в интервью CNN рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. Он назвал смерть пилота "досадной" и заявил, что уже идет расследование произошедшего.

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса. И на данном этапе я бы их не связывал", – сказал он.

Умеров заявил, что Украина пытается разобраться в причинах крушения.

"Мы анализируем происшедшее. Мы также открыли этот файл для наших партнеров, поэтому они также анализируют это и расследуют вместе с нами", – сказал Умеров.

Накануне, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины. OBOZ.UA напомнил о важных операциях Воздушных сил ВСУ под командованием Николая Олещука. После увольнения Николая Олещука должность командующего Воздушными силами будет временно занимать командующий воздушным командованием "Центр" Анатолий Кривоножко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Украине разбился F-16. Предварительные данные, по данным издания, указывают на то, что самолет не был сбит.

– Информацию о потере самолета впоследствии подтвердили в Генштабе ВСУ, однако имени погибшего пилота не назвали.

– В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что летчик Александр Месь "Мунфиш" погиб 26 августа, отражая атаку РФ, уничтожив три крылатых ракеты и "Шахед". Героя похоронили 29 августа.

– Летчик ВСУ Андрей Пильщиков "Джус", погибший год назад, и "Мунфиш" активно лоббировали получение Украиной F-16 и ездили с этой целью в США.

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