Тридцать точек 'бавовны' за неделю: украинские воины нанесли результативные удары по врагу. Карта

Вооруженные силы Украины на протяжении недели нанесли оккупационной армии России значительных потерь на временно захваченных ими украинский территориях. С 12 по 18 июня оккупанты потеряли как минимум десять складов с оружием и 20 своих баз в Украине.

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"Бавовна" была у врага 30 раз за неделю, удары наносились по складах БК и штабам в Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях Украины. Карту демилитаризации российской армии опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

– Токмак, Запорожская область – попадание в базирование, минус БК;

– Кадиевка, Луганщина – попадание в базирование;

– Васильевский район, Запорожская область – 2 попадания в базирование, минус БК;

– Луганск – минус база;

– Алчевск, Луганщина –2 попадания в базирование;

– Кременная (район), Луганщина – минус база;

– Волновахский район, Донетчина – минус штаб, попадание в базирование, минус БК;

– Каховский район, Херсонщина – попадание в базирование;

– Донецк – попадание в базирование;

– Бердянский район, Запорожская область – 2 попадания в базирование, минус БК;

– Горловка, Донецкая область – попадание в базирование;

– Генический район, Херсонщина – минус БК и командный пункт;

– Скадовский район, Херсонщина – минус 2 БК;

– Пологовский район, Запорожская область – 3 попадания в базирование, минус БК;

– Бахмутский район, Донецкая область – минус БК.

Ранее стало известно, что ударом по Рыковому вблизи Геническа и Лазурному в Херсонской области 18 июня было ликвидировано 52 российских оккупантов, и еще очень много захватчиков получили травмы разной степени тяжести, ампутации конечностей и т.д. Масштабы разрушений также максимальны, поскольку в месте "прилета" было очень много БК, которое детонировало более 5-6 часов.

В зданиях и на территории вокруг хранилось огромное количество оружия, которое дальше развозилось на Запорожское направление.

А 13 июня взрывы прогремели в оккупированном Луганске. Российские пропагандисты пожаловались, что ВСУ запустили две ракеты Storm Shadow.

Также один из мощных ударов ВСУ пришелся по базам отдыха в городе Приморск в Запорожской области, где располагались сотни оккупантов. В результате удачной отработки было уничтожено много вражеской техники и россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 17 июня "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 650 военных преступников из рядов российской армии. В целом на 480-й день полномасштабной войны потери личного состава оккупационного войска превысили уже 219 820.

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