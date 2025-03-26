"Цель уничтожена": в Воздушных силах показали "охоту" на российские "Шахеды" в Херсонской области. Видео

В ночь на 26 марта российские кафиры выпустили по Украине 117 ударных дронов, большинство из которых были типа "Шахед". Украинские защитники метко отработали по враждебным целям, а над Херсонщиной было уничтожено пять вражеских дронов-камикадзе.

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На обнародованных кадрах Воздушного командования "Юг" видны фрагменты ночной боевой "охоты" на российские БПЛА. Благодаря точным ударам удалось ликвидировать угрозу и сорвать планы оккупантов.

"Воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Херсонской бригады в ночь на 26 марта 2025 уничтожили 5 вражеских ударных БпЛА типа Shahed", – говорится в сообщении.

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО сбили 56 вражеских дронов из 117 выпущенных Россией, еще почти полсотни не достигли целей. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение недели с 17 по 23 марта противовоздушной обороной было уничтожено более 1115 воздушных целей армии РФ. Среди них 625 ударных беспилотников типа Shahed, 250 – разведывательных и 40 дронов других типов.

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