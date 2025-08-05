'Ты фарш': в телефоне оккупанта на Сумщине нашли видео с 'особым' боевым 'слаживанием' армии Путина. Видео

В телефоне одного из мобилизованных россиян, которые попали в руки украинских десантников на Сумщине, нашли видео с боевым слаживанием "второй армии мира". На опубликованных кадрах видно, как командир оккупантов унижает и применяет физическую силу к солдатам из-за их отказа умирать в мясных штурмах.

Запись опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины 4 августа. "Очередное видео "второй армии мира" с телефона одного из мобилизованных россиян, которые попали в руки украинских десантников на Сумском направлении", – говорится в сообщении.

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Детали

На опубликованных кадрах видно, как российский командир унижает, издевается и бьет подчиненных, которые отказались идти на мясные штурмы.

"Бабки будем отрабатывать? Почему не хотим на штурм идти? Какого х... командира не слушаешь? Ты чего лежишь? Мясо ты? Какое ты мясо? Ты фарш, б...ь! Тушенка, понял? Что будем делать после этого, ребята? Пойдем на штурм или нет? Не слышу команды! Родину будем защищать? Не слышу!" – говорит оккупант на видео.

В ДШВ рассказали, что "отказники" в армии страны-агрессора РФ становятся жертвами унижений, избиений и пыток.

Их вывозят в "ямы" – подвалы без связи, света и воды. Бьют ногами, палками, прикладами и заставляют подписывать заявления о "добровольном участии", угрожая расстрелом.

"Это не дисциплина. Это не армия. Это криминальная организация с оружием. Отказаться – не преступление. Преступление – заставлять идти умирать за имперские мечты. Настоящие мужчины не бьют своих за слова. Настоящие мужчины не молчат", – заявили в ДШВ.

Как сообщал OBOZ.UA, в плен к украинским защитникам в июле 2025 года повторно попали двое оккупантов. Им понадобилось меньше месяца, чтобы вернуться в Россию в рамках июньского обмена, пойти снова на войну и во второй раз оказаться в руках ВСУ.

А бойцы бригады "Спартан" показали, как взяли в плен двух захватчиков на Покровском направлении. Один из них признался, что пошел на войну заработать денег, но в итоге решил добровольно сдаться.

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