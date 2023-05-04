Тыл работает! На аэродроме в Брянской области уничтожен вражеский самолет 'Руслан'

В ночь на 4 мая в аэропорту Сеща Бранской области АН-124-100 был уничтожен военно-транспортный самолет АН-124-100 "Руслан". В распоряжении российских ВВС всего 12 таких воздушных судов, а стоимость одной "посудины" оценивается в 70 миллионов долларов США.

Видео дня

Об очередных потерях вражеской армии сообщили на Telegram-канал Легиона "Свобода России", который рассказывает о работе партизан, направленной против действующего режима в РФ. По словам авторов контента, во время ночного "налета" на аэродром, был поврежден еще один "Руслан" – получил пробоины флюзеляжа.

"Квази-правительство РФ умалчивает реальные потери боевых самолетов в результате ночной атаки беспилотника и нам есть, что об этом сказать: полностью уничтожен АН-124-100. Еще один такой же самолет получил пробоины. Пока неизвестно, все ли это потери, мы ждем спутниковых снимков с места событий", – указано в новости.

Отметим, производство "Русланов" в России было остановлено в 2004 году. До 2015 года были модернизированы 22 Ан-124 ВТА Минобороны РФ. Модернизация предусматривает обновление фюзеляжа и крыла, замену навигационной системы, шасси, авионики, некоторых бортовых блоков, увеличение грузоподъёмности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны с помощью точной корректировки огня и дрона-камикадзе уничтожили блиндаж оккупантов. "Бавовна" накрыла укрытие врага вместе с живой силой.

Также украинская авиация нанесла урон российским оккупантам на юге. Над Николаевщиной и Херсонщиной 3 мая воины уничтожили четыре российских беспилотника.