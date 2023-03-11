У армии Путина есть самое слабое звено, – Селезнев

Российская оккупационная армия имеет четыре слабых звена, самым существенным из которых является низкая мотивация солдат. Далее идет "не очень понятная военная логистика", большие потери техники и элитных подразделений.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Наиболее значимое слабое звено – это мотивация. До сих пор высшим военно-политическим руководством России не определена четкая причина: что делают путинские солдаты в Украине, ради чего они погибают в таких огромных количествах", – подчеркнул он.

В этом контексте эксперт напомнил о том, что разведки стран-союзников Украины на Западе называют цифру более 200 тысяч погибших в войне против Украины россиян, украинский Генштаб говорит о порядка 155 тысячах. "Очевидно, что на фоне таких потерь отсутствие мотивации – главный фактор, который влияет на боевую готовность путинской армии", – заметил Селезнев.

Второе слабое звено армии оккупанта – военная логистика. В большой мере она затруднена из-за эффективной работы украинской артиллерии, которая "вынуждает российских артиллеристов держать боеприпасы как можно дальше от линии фронта".

Третье слабое звено – постепенное выбивание наиболее современной военной техники врага. "Та техника, которая находится на хранении, требует восстановительных работ и по техническим характеристикам слабее, нежели те образцы вооружений и техники, с которыми в феврале минувшего года путинская профессиональная армия начинала полномасштабное вторжение", – констатировал эксперт.

И, наконец, четвертое слабое звено – уничтожение "соли" путинской армии, ее элитных подразделений. "Уничтожаются российские десантники, морские пехотинцы, то есть соль, элитарные части и подразделения путинской армии. Их место занимают "чмобики" с минимальным уровнем подготовки, мотивации и обеспеченности", – сказал Селезнев.

В качестве дополнительного фактора, негативно влияющего на возможности путинской армии, он назвал стагнацию российской экономики. Уже через несколько месяцев Кремль окажется перед выбором: выделять средства на социальное обеспечение граждан или на войну.

Как писал OBOZREVATEL, под Москвой было обнаружено кладбище погибших в Украине оккупантов из состава ЧВК "Вагнер". Помянуть военных преступников никто не приходит.