"У меня мало времени": мать расстрелянного за "Слава Украине" воина рассказала о последнем разговоре с ним. Видео

Параска Демчук, мать воина ТрО Александра Мациевского, которого безоружным расстреляли российские оккупанты после произнесенных слов "Слава Украине", считает, что ее сын чувствовал, что может погибнуть на фронте. Со дня смерти нашего защитника прошло уже полгода, но женщина до сих пор не может смириться с этой мыслью.

Видео дня

В комментарии "Радио Свобода" украинка призналась: она долгое время не знала, при каких обстоятельствах ее сына не стало. И женщина хотела выяснить, как это произошло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Перед тем, как уехать на передовую, Мациевский попрощался, поцеловал маму, поблагодарил за подаренную жизнь.

"Мама, такое может быть, что ни рук, ни ног не собрать. Мы на "ноль" едем", – сказал ей Александр.

В конце последнего телефонного разговора воин сказал: "Мама, у меня уже мало времени, я трубку передаю...". "Вот на такой ноте мы и закончили", – вспомнила Демчук.

Она призналась, что видео с казнью ее сына до сих пор стоит у нее перед глазами.

"Вот недавно я легла спать, такая уставшая. Только уснула – и так стук кулачком в мою дверь в спальню. Я прислушиваюсь – тишина. Никого нет", – поделилась мама Героя.

Мациевский заявлял ей, что никогда не сдастся в плен. Говорил, что если у него будет граната, то он подорвет ее и заберет с собой пятерых оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL:

– 12 марта СБУ официально подтвердила имя нашего защитника, который попал в плен к врагу и которого захватчики расстреляли за слова "Слава Украине!". В этот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

– Известно, что Мациевский был гражданином Молдовы. Он служил в 119-й отдельной бригаде ТрО Черниговской области. По информации СБУ, мужчину убили 30 декабря 2022 года в районе населенного пункта Красная Гора Донецкой области. Тело вернули домой в феврале 2023-го.

– Командир Мациевского рассказал, что Герой в тот роковой день вместе со своей группой выдвинулся на задание и вступил в бой с преобладающими силами противника. Все пять украинских воинов, которые были в группе, погибли.

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