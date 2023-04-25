'У нас есть десятки разных аэродромов': Игнат объяснил, есть ли в Украине условия для использования современных истребителей

У Украины есть десятки аэродромов, чтобы разместить боевые истребители современных образцов. На них уже садилась американская авиация, в том числе самолеты F-15 и F-16.

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Это было в 2012 и 2018 годах, рассказал в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. В связи с этим он подчеркнул, что вопросов с инфраструктурой для размещения западных самолетов вообще нет.

"У нас есть десятки разных аэродромов – оперативных, штатных, которые можно использовать для полетов этой авиации", – отметил Игнат, добавив, что есть также участки автомобильных дорог в разных регионах, где могут садиться самолеты с ограниченным движением транспорта.

"Это нормальная практика всех стран мира. А в воюющей стране инфраструктура должна быть сделана. Открою небольшую тайну – это уже делается давно", – добавил спикер Воздушных сил.

Напомним: ранее Игнат также заявил, что для защиты от российского агрессора Украина нуждается не только в многоцелевых истребителях, таких как американские F-16. Чтобы отражать вражеские воздушные атаки Силам обороны также необходимо больше систем ПВО. Хотя тема самолетов на встречах в формате Рамштайн для Киева всегда в приоритете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер призвал правительство Германии передать Украине боевую авиацию, прежде всего истребители F-16 и боеприпасы для ПВО. Он считает, что его страна напрямую ответственна за плохое оснащение военных ВСУ;

– в то же время, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие истребители Tornado и Eurofighter "не подходят" для размещения в Украине. Они имеют совсем другие возможности, "чем те, которые необходимы в сложившейся боевой ситуации" на фронте.

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